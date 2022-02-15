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Son dakika: Havadan ve denizden nefes kesen takip! Yüzlerce düzensiz göçmen kurtarıldı

15.02.2022 18:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İzmir'den kalkan ve Akdeniz Bölgesi'nde devriye görevi icra eden Sahil Güvenlik uçağı KKTC açıklarında düzensiz göçmen taşıyan bir balıkçı teknesini tespit etti. Havadan ve denizden takip sonucu durdurulan tekneden 334 düzensiz göçmen çıktı.

Son dakika: Havadan ve denizden nefes kesen takip! Yüzlerce düzensiz göçmen kurtarıldı

Son dakika... Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ekiplerinin havadan ve denizden takibi sonucunda, KKTC açıklarında durdurulan teknede 334 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İzmir'den kalkan ve Akdeniz Bölgesi'nde devriye görevi icra eden Sahil Güvenlik uçağı, KKTC açıklarındaki uluslararası sularda düzensiz göçmen taşındığını fark etti.

HAVADAN VE DENİZDEN TAKİP

Bunun üzerine Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığına bağlı 3 güvenlik botu ile bir güvenlik korvetince başlatılan çalışmada "Hacı Kaptan" adlı balıkçı teknesi takibe alındı.

Ekiplerin ihtarına uymayarak kaçan tekne, önleme manevrası yapan sahil güvenlik korvetine sürttü.

334 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

Teknede, 2'si Türk, 332'si yabancı uyruklu 334 düzensiz göçmen yakalandı.

Yabancı uyruklu bir düzensiz göçmenin de balıkçı teknesinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Sahil Güvenlik ekiplerince Mersin'in Bozyazı ilçesine getirilen göçmenlerin işlemleri devam ediyor.

SAHİL GÜVENLİKTEN AÇIKLAMA

Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığından olaya ilişkin yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Sahil Güvenlik unsurları tarafından uluslararası sularda tespit edilen bahse konu tekne tüm uyarılara rağmen durmamış ve Sahil Güvenlik unsurları tarafından önleme manevralarına mukavemet gösteren balıkçı teknesi ile Sahil Güvenlik korveti arasında hafif sürtme yaşanmıştır. Balıkçı teknesinin kontrol altına alınmasını müteakip, istiab haddinin çok üzerinde ve emniyetsiz şekilde balıkçı teknesine bindirilmiş olan göçmenlerden 331'inin sağlık durumunun iyi olduğu, bir düzensiz göçmenin yaralandığı, bir düzensiz göçmenin ise hayatını kaybettiği tespit edilmiştir. Olayda ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan 2 Türk şahıs da yakalanmıştır."

Açıklamada, yaralı düzensiz göçmenin sağlık ekiplerine ulaştırıldığı bilgisine de yer verildi. (AA)

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
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