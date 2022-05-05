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  4. Son dakika: HDP binası önünde gerginlik! Arbede yaşandı

Son dakika: HDP binası önünde gerginlik! Arbede yaşandı

05.05.2022 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Ankara'da HDP Genel Merkezi önünde gerginlik yaşandı. 'Diyarbakır anneleri'ni temsil eden ailelerin bina önünde eylem yapmak istemesine HDP tarafından tepki gösterilmesi üzerine arbede çıktı.

Son dakika: HDP binası önünde gerginlik! Arbede yaşandı

Son dakika haberi: HDP Genel Merkezi önünde tansiyon yükseldi. 'Diyarbakır anneleri'nden 3 aile, bina önünde siyah çelenk bırakarak eylem yapmak istedi. Bu sırada gerginlik yaşandı.

ARBEDE ÇIKTI

Ailelerin HDP Genel Merkezi önünde siyah çelenk bırakma eylemine HDP tarafından tepki geldi. Siyah çelengin bırakıldığı sıralarda HDP Milletvekili Ayşe Acar Başaran'la karşılıklı tepki gösterildi. Olay yerinde polis ekipleri, aileler ve HDP'liler arasında arbede yaşandı. Polis ekiplerinin de müdahalesiyle olay yerindeki tansiyon düştü.

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HDP Halkların Demokratik Partisi

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