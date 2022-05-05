Son dakika: HDP binası önünde gerginlik! Arbede yaşandı

Son dakika haberi: HDP Genel Merkezi önünde tansiyon yükseldi. 'Diyarbakır anneleri'nden 3 aile, bina önünde siyah çelenk bırakarak eylem yapmak istedi. Bu sırada gerginlik yaşandı.

ARBEDE ÇIKTI

Ailelerin HDP Genel Merkezi önünde siyah çelenk bırakma eylemine HDP tarafından tepki geldi. Siyah çelengin bırakıldığı sıralarda HDP Milletvekili Ayşe Acar Başaran'la karşılıklı tepki gösterildi. Olay yerinde polis ekipleri, aileler ve HDP'liler arasında arbede yaşandı. Polis ekiplerinin de müdahalesiyle olay yerindeki tansiyon düştü.

