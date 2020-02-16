HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika: HDP binası önündeki evlat nöbetinde bir aile daha evladına kavuştu

Son dakika: HDP binası önündeki evlat nöbetinde bir aile daha evladına kavuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2020 11:59 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerden biri daha evladına kavuştu.

Son dakika: HDP binası önündeki evlat nöbetinde bir aile daha evladına kavuştu

13 Ocak’ta HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önüne gelen Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda Ayhan, Şanlıurfa'da güvenlik güçlerine teslim oldu. Pelda Ayhan'ın Şanlıurfa'daki işlemlerinin ardından Diyarbakır'a getirilmesi bekleniyor.

Ayrıntılar birazdan...

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERÜnlü sunucu intihar etti! O ülke şoktaÜnlü sunucu intihar etti! O ülke şokta
Eşi ölünce bunalıma girdi sonrası korkunçEşi ölünce bunalıma girdi sonrası korkunç
PlayStation 5'in çıkış tarihi ertelenebilir! Bakın neden...PlayStation 5'in çıkış tarihi ertelenebilir! Bakın neden...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
HDP Evlat nöbeti

En Çok Okunan Haberler

Dünyaya koronavirüs uyarısı: Hazırlıklı olun

Dünyaya koronavirüs uyarısı: Hazırlıklı olun

Kenan Evren'in ismi cadde ve sokaklardan kaldırıldı

Kenan Evren'in ismi cadde ve sokaklardan kaldırıldı

Tarihte bir ilk! Kamuoyu önünde tartıştılar

Tarihte bir ilk! Kamuoyu önünde tartıştılar

'İkinci el oto fiyatlarının artış nedeni internet siteleri'

'İkinci el oto fiyatlarının artış nedeni internet siteleri'

O Ses Türkiye şampiyonu belli oldu!

O Ses Türkiye şampiyonu belli oldu!

Koronavirüs can almaya devam ediyor! Ölü sayısı 1666’ya yükseldi

Koronavirüs can almaya devam ediyor! Ölü sayısı 1666’ya yükseldi

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla görevden alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla görevden alındı

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Kafa kafaya facia! Yaralılar var

Kafa kafaya facia! Yaralılar var

Sokak ortasında kanlı infaz! Kurşun yağdırdı

Sokak ortasında kanlı infaz! Kurşun yağdırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kartepe'ye akın ettiler! 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu

Akın ettiler! 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu

Son dakika! MSB: 8 terörist etkisiz hale getirildi

8 terörist etkisiz hale getirildi

Zonguldak'ta eşi ölünce bunalıma giren kadın intihar etti

Eşi ölünce bunalıma girdi sonrası korkunç

Milli Gözetim Radarı'nda sona yaklaşıldı!

Milli radarda sona yaklaşıldı! İlk orada kullanılacak

CHP'li vekilden depreme karşı Meclis'e 'Fay Hattı' kanun teklifi

CHP'li vekilden depreme karşı Meclis'e 'Fay Hattı' kanun teklifi

Arnavutköy'de korkutan yangın!

Korku dolu anlar! Son anda dışarı çıktılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.