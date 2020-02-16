Son dakika: HDP binası önündeki evlat nöbetinde bir aile daha evladına kavuştu

13 Ocak\u2019ta HDP Diyarbak\u0131r \u0130l Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 \u00f6n\u00fcne gelen Gevriye Ayhan'\u0131n k\u0131z\u0131 Pelda Ayhan, \u015eanl\u0131urfa'da g\u00fcvenlik g\u00fc\u00e7lerine teslim oldu. Pelda Ayhan'\u0131n \u015eanl\u0131urfa'daki i\u015flemlerinin ard\u0131ndan Diyarbak\u0131r'a getirilmesi bekleniyor.\nAyr\u0131nt\u0131lar birazdan...G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNER\u00dcnl\u00fc sunucu intihar etti! O \u00fclke \u015foktaE\u015fi \u00f6l\u00fcnce bunal\u0131ma girdi sonras\u0131 korkun\u00e7PlayStation 5'in \u00e7\u0131k\u0131\u015f tarihi ertelenebilir! Bak\u0131n neden...
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