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Son dakika! HDP'den kapatılma davasıyla ilgili ilk açıklama

17.03.2021 21:26 | Son Güncelleme:
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Son dakika! HDP'den kapatılma davasıyla ilgili ilk açıklama

Son dakika haberine göre, HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, HDP'nin kapatılmasına yönelik açılan davayla ilgili açıklamada bulundu. Açıklamada "Partimize yönelik kapatma davası, ülke demokrasisine ve hukukuna ağır bir darbedir" ifadeleri kullanıldı.

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, HDP'nin kapatılmasına yönelik açılan davayla ilgili açıklamada bulundu.

Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ın açıklaması şöyle:

"Kocaeli Milletvekilimiz Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun, iktidarın siyasi hesapları ve hukukun çiğnenmesiyle vekilliğinin düşürüldüğü gün, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı partimiz hakkında kapatma davası açmıştır.

"ÜLKE DEMOKRASİSİNE AĞIR BİR DARBEDİR"

AKP iktidarı, kendisine bağımlı ve taraflı hale getirdiği yargıyı, siyaseti dizayn etmek için bir sopa olarak kullanmaktadır.

Partimize yönelik kapatma davası, ülke demokrasisine ve hukukuna ağır bir darbedir. Bu iktidar, darbeci bir yönetim olarak tarihe adını yazdırmıştır. AKP, kapatma davası ile yargı üzerinden MHP’ye bir kongre hediyesi vermiş, savcılar siyasi talimatla hareket etmiştir.

Yaşananlar, AKP-MHP iktidar blokunun içine düştüğü derin acizliği de göstermektedir. Fikren, politik olarak ve sandıkta üstünlük sağlayamadıkları HDP’yi, şimdi yargı eliyle demokratik siyasetten tasfiye etmeyi hedeflemektedirler. Bu saldırganlıkları yaşadıkları derin korkudan kaynaklanmaktadır.

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HDP, sadece bir parti değil aynı zamanda bir fikirdir. Bu fikir etrafında milyonlarca insan kenetlenmiş durumdadır. Milyonlarca insan siyasi iradesine ve geleceğine sahip çıkacaktır.

AKP-MHP iktidarı ise demokratik meşruiyetini yitirmiş, zor ve baskı aygıtlarıyla ayakta durmaya çalışmaktadır. AKP-MHP iktidarı şunu çok iyi bilmeli ki, ne yaparsa yapsın, asla boyun eğmeyeceğiz, diz çökmeyeceğiz ve demokratik siyasetten asla taviz vermeyeceğiz, demokratik direnişimizi kararlı bir mücadeleyle sürdüreceğiz.

Tüm demokrasi güçlerini, toplumsal ve siyasal muhalefeti ve halkımızı bu siyasi darbeye, hukukun ve demokrasinin açıkça tasfiye edilmesine karşı ortak mücadeleye çağırıyoruz.

Partimizin Merkez Yürütme Kurulu’nu yarın olağanüstü toplantıya çağırıyoruz. Sahip olduğumuz tarihsel mücadele geleneğiyle bu karanlık süreci atlatacağız. İnançlıyız ve kararlıyız. Mutlaka, ama mutlaka kazanacağız."

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HDP Halkların Demokratik Partisi

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