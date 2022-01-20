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  4. Son dakika! HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması hakkında flaş karar! Komisyon kurulacak

Son dakika! HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması hakkında flaş karar! Komisyon kurulacak

20.01.2022 12:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika gelen habere göre HDP Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasıyla ilgili yeni gelişme yaşandı. Meclis Anayasa Karma Komisyonu, Güzel'in dokunulmazlığını kaldırmak için komisyon kurulmasına karar verdi.

Son dakika! HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması hakkında flaş karar! Komisyon kurulacak

Son dakika... PKK'lı teröristle fotoğrafı çıkan HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasıyla ilgili flaş gelişme yaşandı. TBMM Anayasa Adalet Karma Komisyonu HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığını kaldırmak için hazırlık komisyonu kurulmasına karar verdi. İşte son dakika haberinin detayları...

"RAPORLAR AYRI AYI İNCELENİP KARAR VERİLECEK"

Konuyla ilgili açıklama yapan Bekir Bozdağ, şu ifadeleri kullandı:

"Komisyon ilk toplantısını saat 17.00'de yapacak. Komisyon başkanı seçilecek. Komisyonun görev süresi bu toplantıdan itibaren başlayacak. Raporlar ayrı ayrı incelenecek, karar verilecek. Dokunulmazlığın kaldırılması veya kaldırılmaması konusunda karar alınacak. HDP vekili Semra Güzel isterse kendini yazılı veya sözlü olarak savunabileceği gibi herhangi bir vekil de kendisini savunabilir.

"İLERLEYEN DÖNEMDE NELER OLACAĞINI GÖRECEĞİZ"

Öyle umuyorum ki yaklaşık bir buçuk iki ay içinde komisyon çalışmalarını tamamlayacak ve kararını kamuoyuna açıklayacak. İlerleyen dönemde neler olacağını göreceğiz."

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Semra Güzel

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