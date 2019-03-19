Son dakika: HDP'li Sezai Temelli hakkında soruşturma başlatıldı

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli hakkında, 31 Ocak günü Tunceli'de katıldığı partisinin aday tanıtım toplantısında yaptığı konuşma nedeniyle Cumhriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Aday tanıtım toplantısında terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan hakkında övücü sözler söylediği ve konuşmanın çeşitli bölümlerinde yasadışı terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında Temelli'nin dokunulmazlığının kaldırılması için dosya hazırlandı. Hazırlanan dosya, milletvekili dokunulmazlığının kaldırılmasında yetkili olan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Yine aynı toplantıda konuşma yapan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkan Yardımcısı Halide Türkoğlu'nun da örgütün Tunceli'deki dağ kadrosunda bulunan ve yakın zamanda güvenlik güçlerince etkisiz hale getirilen sözde lider kadrosunda yer alan teröristi övdüğü, ayrıca konuşmasının çeşitli bölümlerinde yasadışı terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatıldı.

(DHA)

