HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. SON DAKİKA | HDP 'Ümit Özdağ' desteği sonrası kararını açıkladı: İkinci turda Erdoğan bizim için seçenek değildir

SON DAKİKA | HDP 'Ümit Özdağ' desteği sonrası kararını açıkladı: İkinci turda Erdoğan bizim için seçenek değildir

25.05.2023 13:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Seçimlere Yeşil Sol Parti olarak katılan HDP, Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın ikinci turda Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı sonrası ikinci tur kararını açıkladı. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan yaptığı açıklamada "Erdoğan bizim için seçenek değil" diye konuştu.

SON DAKİKA | HDP 'Ümit Özdağ' desteği sonrası kararını açıkladı: İkinci turda Erdoğan bizim için seçenek değildir

Son dakika: HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile Yeşil Sol Parti Eş Sözcüleri Çiğdem Kılıçgün ve İbrahim Akın açıklama yaptı. HDP Eş Genel Başkanlarından Pervin Buldan yaptığı açıklamada "14 Mayıs seçimlerinde demokratik değişim talebi güçlü olarak yansımıştır. Hedef ayrımcılıktan arınmış, halkların yönetime katılabildiği adaletli bir rejim oluşturmaktır. Bu yüzden Erdoğan bizler açısından seçenek değil" dedi. Yeşil Sol Parti Eş Sözcülerinden İbrahim Akın, "Bu değişim talebini asla engelleyemeyecekler. 14 Mayıs'ta yarım bıraktığımız işi 28 Mayıs'ta tamamlayacağız" diye konuştu.

ysp2

BULDAN: 'HALKIN İRADESİNİ ÜSTTE TUTACAĞIZ'

Buldan yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"HDP ve YSP olarak görüşlerimizi ve tavırlarımızı kamuoyuyla paylaşmak için bir araya geldik. 28 Mayıs seçimi sisteme yönelik demokratik değişimlerden yana olanlarla var olan rejimi savunanlar arasında bir referandumdur. Kürt sorunun çözümsüzlüğü toplumun çıkarına değildir. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına girerken ne koşulda olursak olalım halkın iradesini üstte tutacağız. Mülteci ve göçmen sorunun çözümü ancak savaş politikalarına karşı verilecek güçlü mücadeleyle olur.

"BİZİM İÇİN ERDOĞAN SEÇENEK DEĞİL"

HDP ve YSP olarak sadece ve sadece halkın eşitlik, adalet mücadelesine kefiliz. Hiçbir şart altında bu duruştan geri adım atmayacağız. 14 Mayıs seçimlerinde demokratik değişim talebi güçlü olarak yansımıştır. Hedef ayrımcılıktan arınmış, halkların yönetime katılabildiği adaletli bir rejim oluşturmaktır. Bu yüzden Erdoğan bizler açısından seçenek değil. O yüzden tekrar belirtiyoruz ki, 28 Mayıs'ta milyonlarla birlikte başarabileceğimiz umudu büyütüyoruz. Sandığa eksiksiz gideceğiz ve tek adam rejimini değiştireceğiz. Israrla mücadelemizi sürdüreceğiz. Mutlaka ve mutlaka biz kazanacağız."

ysp

AKIN: 'YARIM BIRAKTIĞIMIZ İŞİ 28 MAYIS'TA TAMAMLAYACAĞIZ'

Akın'ın açıklamasından satır başları:

"Bu değişim talebini asla engelleyemeyecekler. 14 Mayıs'ta yarım bıraktığımız işi 28 Mayıs'ta tamamlayacağız. 28 Mayıs'ta bu Saray rejimini değiştirmek istiyoruz. 14 Mayıs'taki tutumuzdan farklı bir şey yok."

Kılıçgün'ün açıklamasından satır başları:

"Bizler derin güçlerin oyunlarını hep birlikte görüyoruz. Türkiye'de sandığa giden seçimlerin yarısından fazlası değişimi ve demokrasiyi savunmuştur. Halklarımızdan aldığımız güçle yüksek mücadele yürüttük, yürütmeye devam edeceğiz."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Polis lojmanında başından vurulmuştu! Son mesajı ortaya çıktıPolis lojmanında başından vurulmuştu! Son mesajı ortaya çıktı
Özdağ'ın 'Bakanlık' çıkışına Gelecek Partisi'nden tepki!Özdağ'ın 'Bakanlık' çıkışına Gelecek Partisi'nden tepki!
Muharrem İnce, MYK'yı topluyor! Destek açıklaması...Muharrem İnce, MYK'yı topluyor! Destek açıklaması...
Anahtar Kelimeler:
HDP Halkların Demokratik Partisi

En Çok Okunan Haberler

İkinci tur için rakam verdi: 'Alabilirse öpsün başına koysun'

İkinci tur için rakam verdi: 'Alabilirse öpsün başına koysun'

HÜDA PAR'lı vekilden 'milletvekili yemini' çıkışı: 'Doğru değil, değiştirilmesi lazım'

HÜDA PAR'lı vekilden 'milletvekili yemini' çıkışı: 'Doğru değil, değiştirilmesi lazım'

Konda'dan 2. tur seçim anketi! 3 gün kala oy oranlarını açıkladı

Konda'dan 2. tur seçim anketi! 3 gün kala oy oranlarını açıkladı

Babala TV'deki programa damga vurdu! Kaftancıoğlu...

Babala TV'deki programa damga vurdu! Kaftancıoğlu...

1 ay bile geçmedi! Sıfırı 953 bin TL, ikinci eli 4 milyon…

1 ay bile geçmedi! Sıfırı 953 bin TL, ikinci eli 4 milyon…

KKM’de faizden sonra prim yarışı başladı

KKM’de faizden sonra prim yarışı başladı

İlginizi Çekebilir

Sevgilisi kadın çıktı! “Hiçbir şey anlamadım onu erkek zannediyordum”

Sevgilisi kadın çıktı! “Hiçbir şey anlamadım onu erkek zannediyordum”

Aldatan eşini düğünde ifşa etti! İhanet görüntülerini paylaşınca...

Aldatan eşini düğünde ifşa etti! İhanet görüntülerini paylaşınca...

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

15 yaşındaki öğrencisiyle ilişkisi ifşa edildi! Meğerse tek değilmiş...

15 yaşındaki öğrencisiyle ilişkisi ifşa edildi! Meğerse tek değilmiş...

Öyle bir şey çıkarttılar ki... “Oraya nasıl geldiğini bilmiyorum”

Öyle bir şey çıkarttılar ki... “Oraya nasıl geldiğini bilmiyorum”

Jack Jones erkek giyim ürünlerinde %45'e varan indirim

Jack Jones erkek giyim ürünlerinde %45'e varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.