SON DAKİKA | HDP 'Ümit Özdağ' desteği sonrası kararını açıkladı: İkinci turda Erdoğan bizim için seçenek değildir

Son dakika: HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile Yeşil Sol Parti Eş Sözcüleri Çiğdem Kılıçgün ve İbrahim Akın açıklama yaptı. HDP Eş Genel Başkanlarından Pervin Buldan yaptığı açıklamada "14 Mayıs seçimlerinde demokratik değişim talebi güçlü olarak yansımıştır. Hedef ayrımcılıktan arınmış, halkların yönetime katılabildiği adaletli bir rejim oluşturmaktır. Bu yüzden Erdoğan bizler açısından seçenek değil" dedi. Yeşil Sol Parti Eş Sözcülerinden İbrahim Akın, "Bu değişim talebini asla engelleyemeyecekler. 14 Mayıs'ta yarım bıraktığımız işi 28 Mayıs'ta tamamlayacağız" diye konuştu.

BULDAN: 'HALKIN İRADESİNİ ÜSTTE TUTACAĞIZ'

Buldan yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"HDP ve YSP olarak görüşlerimizi ve tavırlarımızı kamuoyuyla paylaşmak için bir araya geldik. 28 Mayıs seçimi sisteme yönelik demokratik değişimlerden yana olanlarla var olan rejimi savunanlar arasında bir referandumdur. Kürt sorunun çözümsüzlüğü toplumun çıkarına değildir. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına girerken ne koşulda olursak olalım halkın iradesini üstte tutacağız. Mülteci ve göçmen sorunun çözümü ancak savaş politikalarına karşı verilecek güçlü mücadeleyle olur.

"BİZİM İÇİN ERDOĞAN SEÇENEK DEĞİL"

HDP ve YSP olarak sadece ve sadece halkın eşitlik, adalet mücadelesine kefiliz. Hiçbir şart altında bu duruştan geri adım atmayacağız. 14 Mayıs seçimlerinde demokratik değişim talebi güçlü olarak yansımıştır. Hedef ayrımcılıktan arınmış, halkların yönetime katılabildiği adaletli bir rejim oluşturmaktır. Bu yüzden Erdoğan bizler açısından seçenek değil. O yüzden tekrar belirtiyoruz ki, 28 Mayıs'ta milyonlarla birlikte başarabileceğimiz umudu büyütüyoruz. Sandığa eksiksiz gideceğiz ve tek adam rejimini değiştireceğiz. Israrla mücadelemizi sürdüreceğiz. Mutlaka ve mutlaka biz kazanacağız."

AKIN: 'YARIM BIRAKTIĞIMIZ İŞİ 28 MAYIS'TA TAMAMLAYACAĞIZ'

Akın'ın açıklamasından satır başları:

"Bu değişim talebini asla engelleyemeyecekler. 14 Mayıs'ta yarım bıraktığımız işi 28 Mayıs'ta tamamlayacağız. 28 Mayıs'ta bu Saray rejimini değiştirmek istiyoruz. 14 Mayıs'taki tutumuzdan farklı bir şey yok."

Kılıçgün'ün açıklamasından satır başları:

"Bizler derin güçlerin oyunlarını hep birlikte görüyoruz. Türkiye'de sandığa giden seçimlerin yarısından fazlası değişimi ve demokrasiyi savunmuştur. Halklarımızdan aldığımız güçle yüksek mücadele yürüttük, yürütmeye devam edeceğiz."

