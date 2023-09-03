SON DAKİKA: Helal olsun size! Filenin Sultanları 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek, Avrupa Şampiyonu oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan ile karşı karşıya geldi. Avrupa Şampiyonası tarihinde 3. defa altın madalya için parkeye çıkan Filenin Sultanları, 2019 finalinde olduğu gibi Sırbistan'la bir kez daha kozlarını paylaştı.

Aynı zaman rövanş niteliğinde olan dev finalde Sultanlar rakibini 3-2 mağlup ederek Avrupa Şampiyonu oldu.

İlk sette rakibine 27-25'lik skorla mağlup olan Türkiye, ikinci seti 25-21 ile alarak durumu eşitledi.

Üçüncü sette Sırbistan 25-22 ile üstünlüğü tekrar alırken, 4. sette milliler 25-22 kazanarak maçı final setine taşıdı.

Final setinde Filenin Sultanları rakibini 15-13 mağlup ederek Avrupa Şampiyonu oldu ve kupaya uzandı.

1'inci Set: Türkiye 25-27 Sırbistan

2'inci Set: Türkiye 25-21 Sırbistan

3'üncü Set: Türkiye 22-25 Sırbistan

4'üncü Set: Türkiye 25-22 Sırbistan

5'inci Set: Türkiye 15-13 Sırbistan

TÜRKİYE'NİN FİNAL YOLU

Organizasyonda C Grubu maçlarının 5'ini de kazanarak adını son 16 turuna yazdıran, Belçika'yı da yenerek çeyrek finale yükseldi. Türkiye, çeyrek finalde Polonya'yı da mağlup etti ve rakiplerine set vermeden yarı finale kadar gelmeyi başaran İtalya ile eşleşti. Son Avrupa Şampiyonu İtalya'yı geriye düştüğü karşılaşmanın sonunda 3-2 yenerek organizasyonda 8'de 8 yapan Filenin Sultanları, 2019 yılında şampiyonluğu kaybettiği Sırbistan'ın finaldeki rakibi oldu.

SIRBİSTAN'IN FİNAL YOLU

Sırbistan A Grubu'nda Ukrayna, Slovenya, Polonya, Macaristan ve Belçika'yı mağlup ederek 5'te 5 yaptı ve son 16 turuna kaldı. Son 16 turunda İsveç'i yenerek organizasyonun çeyrek finalinde Çekya'nın karşısına çıkan Sırbistan, yarı finalde de Hollanda'yı geçerek adını finale yazdırdı.

SON 14 MAÇI KAZANDIK

Mücadele ettiğimiz Milletler Ligi'nde oynadığımız son 6 maçı kazanan Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası'nda da 8'de 8 yaptı ve finale yükselmeyi başardı. Bu aşamaya kadar toplamda son 14 maçtan galip ayrılan millilerimiz, müthiş bir başarı elde etti.

DOLMABAHÇE’DE MİLLİ MAÇ HEYECANI!

Beşiktaş’ın Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Sivasspor ile karşılaştığı maç sonrası Beşiktaş Stadyumu’ndaki skorboardlardan A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın Sırbistan ile oynadığı 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası final müsabakası yayınlandı. Maçın son dakikalarında stadyum görevlileri tarafından dağıtılan Türk bayrakları ile mücadeleyi seyreden taraftarlar, heyecan dolu anlar yaşayarak Filenin Sultanları’na destek oldu.

