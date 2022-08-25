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SON DAKİKA: Hem küs hem mahkemeliklerdi! Apar topar İbrahim Tatlıses'in yanına koştu gözden kaçan detay...

25.08.2022 12:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İbrahim Tatlıses'in geçirdiği trafik kazasıyla ilgili son dakika haberleri peş peşe geliyor! Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, Bodrum'da trafik kazası geçirdi. Araçta sıkışan İbrahim Tatlıses uzun uğraşlar sonucunda araçtan çıkarıldı ve hastaneye kaldırıldı. Olay yerinden gelen bir fotoğraf ise İbrahim Tatlıses'in sevenlerini duygulandırdı! İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA: Hem küs hem mahkemeliklerdi! Apar topar İbrahim Tatlıses'in yanına koştu gözden kaçan detay...

Son dakika: İbrahim Tatlıses'in geçirdiği trafik kazasında gözden kaçan detay! Ajansların servis ettikleri fotoğraflarla birlikte kazanın büyüklüğü de gözler önüne serildi. Bodrum'da trafik kazası geçiren İbrahim Tatlıses'in yardımına küs olduğu oğlu Ahmet Tatlıses koştu. Ahmet Tatlıses ile İbrahim Tatlıses mahkemelikti.

MAHMUT EKİNCİ / MYNET

SON DAKİKA: KÜS OLDUĞU AHMET TATLISES YARDIMINA KOŞTU! MAHKEMELİKLERDİ...

İbrahim Tatlıses ile oğlu Ahmet Tatlıses arasında anlaşmazlıklar vardı. Mahkemelik olan baba oğul bir süredir görüşmüyordu. Ahmet Tatlıses'in beyin ameliyatı olduğu ve İbrahim Tatlıses'in onun yanına gitmediği biliniyor.

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İBRAHİM TATLISES'İN OĞLU AHMET DE BODRUM'DAYDI...

Ahmet Tatlıses'in de Bodrum'da yazlık bir evi olduğu kaza sırasında o bölgede olduğu ortaya çıktı. Babasının geçirdiği trafik kazasını öğrenir öğrenmez apar topar yola çıkan Ahmet Tatlıses, kurtarma çalışmalarında da yer aldı.

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