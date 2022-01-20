HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son Dakika: Hemşire Ömür Erez'i öldüren caninin yakalanma ve saldırı anı kamerada

Son Dakika: Hemşire Ömür Erez'i öldüren caninin yakalanma ve saldırı anı kamerada

20.01.2022 19:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kartal’da hemşire Ömür Erez’i öldüren zanlı, yakalandı. Zanlının polis tarafından Bağcılar’da yakalandığı anlar ortaya çıkarken dehşet dolu saldırı anı da güvenlik kamerasına yansıdı. Öte yandan Ömür Erez’in silahla vurularak öldürülmesine ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Olaydan önce maktulün bir tanığı arayarak, "Bu Konyalı beni öldürecek, gel beni kurtar" dediği ortaya çıktı.

İstanbul Kartal'da silahlı saldırı sonucu aile sağlığı merkezinde görevli hemşire Ömür Erez ağır yaralandı. Olay sonrası saldırgan kaçarken ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan hemşire Ömür Erez'in hayatını kaybettiği belirtildi. İl dışından geldiği belirtilen saldırganın daha önce hemşire Ömür Erez'i rahatsız ettiği tespit edildi. Saldırgan daha sonra Bağcılar'da yakalandı. Saldırganın yakalanma anı ile saldırı anı görüntüleri de ortaya çıktı.

Son dakika: Ömür hemşirenin katilinin ilk ifadesi ortaya çıktıSon dakika: Ömür hemşirenin katilinin ilk ifadesi ortaya çıktı

SALDIRI ANI KAMERADA

Hemşire Ömür Erez'in (33), Rahmi Uygun (39) tarafından silahla vurularak öldürüldüğü dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı.

77dbaba98528ae27a79d93bd71757b2c

Görüntülerde, şüphelinin sağlık merkezine girerek, bir süre konuştuğu hemşireye birkaç el ateş edip, kaçtığı görülüyor.

593b5f2a04b04fea3e65586feab27a5f

YAKALANMA ANI GÖRÜNTÜLERİ

Polisin kaçan saldırganı Bağcılar'da yakaladı. Valilikten yapılan açıklamada, "Kartal ilçemizdeki Aile Sağlığı Merkezinde görevli Hemşire Ö.E.’ye silahlı saldırı olayının firari şüphelisi R.U. Bağcılar ilçemizde güvenlik görevlilerimizce yakalanmıştır." denildi.

Polis kaçan saldırganı Bağcılar'da yakaladı. Valilikten yapılan açıklamada, "Kartal ilçemizdeki Aile Sağlığı Merkezinde görevli Hemşire Ö.E.’ye silahlı saldırı olayının firari şüphelisi R.U. Bağcılar ilçemizde güvenlik görevlilerimizce yakalanmıştır." denildi.

Öte yandan, zanlı Rahmi Uygun’un polis tarafından yakalandığı ana ait güvenlik kamerası görüntüsü de ortaya çıktı. Görüntülerde, kafede oturan Rahmi Uygun ve arkadaşı Musa T.’nin gözaltına alındığı görüldü. Rahmi Uygun emniyete girişinde basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.

ÖMÜR HEMŞİRE İLE KATİL ZANLISININ YENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Ömür Erez ile katil zanlısı Rahmi Uygun’un yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Erez ile Uygun’un Kartal’da bir börekçiden birlikte çıktığı kameralara yansıdı. İkili buradan çıktıktan sonra otomobile binip börekçiden uzaklaştığı görüldü.

22372008-f455-4acd-9e58-5e4d0e788f9e

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kartal Yunus Mahallesi 10 nolu Aile Sağlığı Merkezi’nde hemşire olarak çalışan Ömür Erez’in (34) Rahmi Uygun (39) tarafından silahla vurularak öldürülmesine ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Yapılan ilk araştırma sonuçlarına göre, maktul Ömür Erez’in Kartal 10. no’lu Aile Sağlığı Merkezi’nde hemşire olarak görev yaptığı, iki defa evlenip boşandığı, son boşandığı eşiyle ilgili 2019 ve 2020 yıllarında ‘kasten yaralama’ ve ‘kişilerin huzur ve sükûnunu bozma’ suçlarından şikâyet müracaatının olduğu, ancak şüpheli Rahmi Uygun ile ilgili herhangi bir müracaatının bulunmadığı belirlendi.

Şüphelinin olay saatinde maktulün işyerine M.T. adına kiralanmış araçla gelerek olayı gerçekleştirdiği ve aynı araçla olay yerinden birlikte firar ettikleri, olay yerinde yapılan incelemede 5 adet 7.65 mm kovan ve 1 çekirdek elde edildiği öğrenildi.

Ekran görüntüsü 2022-01-20 200343

"KONYALI BENİ ÖLDÜRECEK, GEL BENİ KURTAR"

Mevlüt K. ve Nurdan Işıl H. adlı tanıkların ilk beyanlarına göre, maktulün Konya’da ikamet eden şüpheli ile 2 yıl önce sosyal medya üzerinden tanıştığı, 1 yıl kadar görüştüğü, bu süre zarfında maktulün Konya iline birkaç kez gidip geldiği, ancak daha sonra ayrıldıkları, bundan sonra şüphelinin maktulü sık sık rahatsız ettiği, şüphelinin maktulle aralarında çıkan bir tartışmadan dolayı 19 Ocak günü Konya’dan İstanbul’a geldiği, olaydan önce maktulün tanık Mevlüt K.’yı arayarak "Bu Konyalı beni öldürecek, gel beni kurtar" dediği bilgisine ulaşıldı.

Ekran görüntüsü 2022-01-20 200354

İSTANBUL VALİLİĞİNDEN İLK AÇIKLAMA

İstanbul Valliği'nden yapılan açıklamada, "Şüpheliye ait arşiv araştırmasında 'Kasten Yaralama, Tehdit, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Evrakta Sahtecilik' suç kaydı bulunduğu tespit edilmiştir" denildi.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'daki hesabından, Kartal'da aile sağlığı merkezinde hemşire Ömür Erez'in, Rahmi Uygun tarafından silahla vurularak öldürülmesine ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Koca paylaşımında, "Kartal'da, Aile Sağlığı Merkezimizde görevli hemşire silahlı bir saldırgan tarafından hunharca katledildi. Hemşire arkadaşımıza Allah’tan rahmet, ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz. Katil zanlısı yakalanmıştır. İnsan hayatına, genç bir kadına kıymanın cezasını çekecek" dedi.

OLAYIN DETAYLARI

Olay saat 14.00 sıralarında Kartal 10 Numaralı Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi. Silahı ile içeriye giren Rahmi U. (39), Ömür Erez ile tartıştıktan başına ateş etti. Ömür Erez ağır yaralanırken 20 suç kaydı bulunduğu belirtilen Rahmi U. kaçarak uzaklaştı. Hemşireye ilk müdahale sağlık merkezinde yapıldı.

Hemşire Ömür Erez daha sonra ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerine gelen polis, emniyet şeridi çekerek inceleme yaptı. İl dışından geldiği belirtilen saldırganın daha önce hemşireyi rahatsız ettiği tespit edildi.

Görgü tanığı Savaş Kuru, "Dışarıda 20-25 dakika konuştular. Ondan sonra içeriye girdiler. Adam kadının kafasına sıkmış. Sağlık ocağında karşı komşumdu" diye konuştu.

Olayı gören Mevlüt Koç de, "Kız bana 'Konya'dan belalım geldi, gel' dedi. Ben de hemen içeri girdim. Polisi ara gelsin alsın dedim. Olay büyümesin derken içeri girdi, ateş etmeye başladı. Kız komşum. Bu belalısı, durmadan tehdit ediyordu kızı. 5 el ateş etti. Durmadan telefonla rahatsız ediyordu. Derdi kızla birlikte olmak, evlenmek. Ama kız istemiyordu bunu. Olayın tam karşısındaydım. Konuşuyordu kızla. Sonra kaçtı" diye konuştu.

(İHA/DHA)

22372008-f455-4acd-9e58-5e4d0e788f9e

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Koronavirüs geçirenlerde görülüyor! Uzman isim uyardı: 1 veya 3 ay...Koronavirüs geçirenlerde görülüyor! Uzman isim uyardı: 1 veya 3 ay...
Kendini benzinle yakan kömürcü Süleyman Ekici'nin çocukları isyan etti: Elleri belinde izlemişlerKendini benzinle yakan kömürcü Süleyman Ekici'nin çocukları isyan etti: Elleri belinde izlemişler
Cinayet şebekesine ofis açtırmak...Cinayet şebekesine ofis açtırmak...
Anahtar Kelimeler:
cinayet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası faizlere dokunmadı

Merkez Bankası faizlere dokunmadı

Hırsızı öldüren ev sahibi: Yatak odası kapısını açtığımda...

Hırsızı öldüren ev sahibi: Yatak odası kapısını açtığımda...

İstanbul'da aile sağlığı merkezinde silahlı saldırı! Hemşire hayatını kaybetti

İstanbul'da aile sağlığı merkezinde silahlı saldırı! Hemşire hayatını kaybetti

Değişimi gündem oldu! "Travestiyim diye..."

Değişimi gündem oldu! "Travestiyim diye..."

Öğretmen çiftten 8 öğrenciye 2 yıl işkence ve cinsel istismar

Öğretmen çiftten 8 öğrenciye 2 yıl işkence ve cinsel istismar

Başhekim sekreterinden skandal paylaşım! Görevden alındı

Başhekim sekreterinden skandal paylaşım! Görevden alındı

İlginizi Çekebilir

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

Aşı olan çok sayıda kişi isyan ediyordu! Sebebi ortaya çıktı…

Aşı olan çok sayıda kişi isyan ediyordu! Sebebi ortaya çıktı…

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

Ulaşıma kar engeli! Çift taraflı kapanan yol, ulaşıma açıldı

Ulaşıma kar engeli! Çift taraflı kapanan yol, ulaşıma açıldı

Selçuk Bayraktar'dan ABD'li profesöre cevap!

Selçuk Bayraktar'dan ABD'li profesöre cevap!

İnternet ve telefon aboneliklerinde yeni dönem

İnternet ve telefon aboneliklerinde yeni dönem

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.