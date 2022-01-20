Son Dakika: Hemşire Ömür Erez'i öldüren caninin yakalanma ve saldırı anı kamerada

İstanbul Kartal'da silahlı saldırı sonucu aile sağlığı merkezinde görevli hemşire Ömür Erez ağır yaralandı. Olay sonrası saldırgan kaçarken ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan hemşire Ömür Erez'in hayatını kaybettiği belirtildi. İl dışından geldiği belirtilen saldırganın daha önce hemşire Ömür Erez'i rahatsız ettiği tespit edildi. Saldırgan daha sonra Bağcılar'da yakalandı. Saldırganın yakalanma anı ile saldırı anı görüntüleri de ortaya çıktı.

SALDIRI ANI KAMERADA

Hemşire Ömür Erez'in (33), Rahmi Uygun (39) tarafından silahla vurularak öldürüldüğü dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, şüphelinin sağlık merkezine girerek, bir süre konuştuğu hemşireye birkaç el ateş edip, kaçtığı görülüyor.

YAKALANMA ANI GÖRÜNTÜLERİ

Polisin kaçan saldırganı Bağcılar'da yakaladı. Valilikten yapılan açıklamada, "Kartal ilçemizdeki Aile Sağlığı Merkezinde görevli Hemşire Ö.E.’ye silahlı saldırı olayının firari şüphelisi R.U. Bağcılar ilçemizde güvenlik görevlilerimizce yakalanmıştır." denildi.

Polis kaçan saldırganı Bağcılar'da yakaladı. Valilikten yapılan açıklamada, "Kartal ilçemizdeki Aile Sağlığı Merkezinde görevli Hemşire Ö.E.’ye silahlı saldırı olayının firari şüphelisi R.U. Bağcılar ilçemizde güvenlik görevlilerimizce yakalanmıştır." denildi.

Öte yandan, zanlı Rahmi Uygun’un polis tarafından yakalandığı ana ait güvenlik kamerası görüntüsü de ortaya çıktı. Görüntülerde, kafede oturan Rahmi Uygun ve arkadaşı Musa T.’nin gözaltına alındığı görüldü. Rahmi Uygun emniyete girişinde basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.

ÖMÜR HEMŞİRE İLE KATİL ZANLISININ YENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Ömür Erez ile katil zanlısı Rahmi Uygun’un yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Erez ile Uygun’un Kartal’da bir börekçiden birlikte çıktığı kameralara yansıdı. İkili buradan çıktıktan sonra otomobile binip börekçiden uzaklaştığı görüldü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kartal Yunus Mahallesi 10 nolu Aile Sağlığı Merkezi’nde hemşire olarak çalışan Ömür Erez’in (34) Rahmi Uygun (39) tarafından silahla vurularak öldürülmesine ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Yapılan ilk araştırma sonuçlarına göre, maktul Ömür Erez’in Kartal 10. no’lu Aile Sağlığı Merkezi’nde hemşire olarak görev yaptığı, iki defa evlenip boşandığı, son boşandığı eşiyle ilgili 2019 ve 2020 yıllarında ‘kasten yaralama’ ve ‘kişilerin huzur ve sükûnunu bozma’ suçlarından şikâyet müracaatının olduğu, ancak şüpheli Rahmi Uygun ile ilgili herhangi bir müracaatının bulunmadığı belirlendi.

Şüphelinin olay saatinde maktulün işyerine M.T. adına kiralanmış araçla gelerek olayı gerçekleştirdiği ve aynı araçla olay yerinden birlikte firar ettikleri, olay yerinde yapılan incelemede 5 adet 7.65 mm kovan ve 1 çekirdek elde edildiği öğrenildi.

"KONYALI BENİ ÖLDÜRECEK, GEL BENİ KURTAR"

Mevlüt K. ve Nurdan Işıl H. adlı tanıkların ilk beyanlarına göre, maktulün Konya’da ikamet eden şüpheli ile 2 yıl önce sosyal medya üzerinden tanıştığı, 1 yıl kadar görüştüğü, bu süre zarfında maktulün Konya iline birkaç kez gidip geldiği, ancak daha sonra ayrıldıkları, bundan sonra şüphelinin maktulü sık sık rahatsız ettiği, şüphelinin maktulle aralarında çıkan bir tartışmadan dolayı 19 Ocak günü Konya’dan İstanbul’a geldiği, olaydan önce maktulün tanık Mevlüt K.’yı arayarak "Bu Konyalı beni öldürecek, gel beni kurtar" dediği bilgisine ulaşıldı.

İSTANBUL VALİLİĞİNDEN İLK AÇIKLAMA

İstanbul Valliği'nden yapılan açıklamada, "Şüpheliye ait arşiv araştırmasında 'Kasten Yaralama, Tehdit, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Evrakta Sahtecilik' suç kaydı bulunduğu tespit edilmiştir" denildi.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'daki hesabından, Kartal'da aile sağlığı merkezinde hemşire Ömür Erez'in, Rahmi Uygun tarafından silahla vurularak öldürülmesine ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Koca paylaşımında, "Kartal'da, Aile Sağlığı Merkezimizde görevli hemşire silahlı bir saldırgan tarafından hunharca katledildi. Hemşire arkadaşımıza Allah’tan rahmet, ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz. Katil zanlısı yakalanmıştır. İnsan hayatına, genç bir kadına kıymanın cezasını çekecek" dedi.

OLAYIN DETAYLARI

Olay saat 14.00 sıralarında Kartal 10 Numaralı Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi. Silahı ile içeriye giren Rahmi U. (39), Ömür Erez ile tartıştıktan başına ateş etti. Ömür Erez ağır yaralanırken 20 suç kaydı bulunduğu belirtilen Rahmi U. kaçarak uzaklaştı. Hemşireye ilk müdahale sağlık merkezinde yapıldı.

Hemşire Ömür Erez daha sonra ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerine gelen polis, emniyet şeridi çekerek inceleme yaptı. İl dışından geldiği belirtilen saldırganın daha önce hemşireyi rahatsız ettiği tespit edildi.

Görgü tanığı Savaş Kuru, "Dışarıda 20-25 dakika konuştular. Ondan sonra içeriye girdiler. Adam kadının kafasına sıkmış. Sağlık ocağında karşı komşumdu" diye konuştu.

Olayı gören Mevlüt Koç de, "Kız bana 'Konya'dan belalım geldi, gel' dedi. Ben de hemen içeri girdim. Polisi ara gelsin alsın dedim. Olay büyümesin derken içeri girdi, ateş etmeye başladı. Kız komşum. Bu belalısı, durmadan tehdit ediyordu kızı. 5 el ateş etti. Durmadan telefonla rahatsız ediyordu. Derdi kızla birlikte olmak, evlenmek. Ama kız istemiyordu bunu. Olayın tam karşısındaydım. Konuşuyordu kızla. Sonra kaçtı" diye konuştu.

(İHA/DHA)



