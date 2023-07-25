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  4. Son dakika | Hepatit A aşısı iddiaları gündem olmuştu, Bakan Koca'dan açıklama geldi! Miktarı duyurdu, "Bu aşamaya çok yakınız" dedi

Son dakika | Hepatit A aşısı iddiaları gündem olmuştu, Bakan Koca'dan açıklama geldi! Miktarı duyurdu, "Bu aşamaya çok yakınız" dedi

25.07.2023 12:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Türkiye'de stokta Hepatit A aşısı olmadığı yönünde iddialar ortaya atılmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca iddialara ilişkin açıklama yaptı. Stoklarda bulunan aşı sayısını açıklayan Koca, depolara girecek aşı miktarını da duyurdu. Koca ayrıca ilaç fiyatlarında yapılan artışına da değindi.

Son dakika | Hepatit A aşısı iddiaları gündem olmuştu, Bakan Koca'dan açıklama geldi! Miktarı duyurdu, "Bu aşamaya çok yakınız" dedi

Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, üç aşının yerlileştirilmesi için teknoloji transferi yapılacağını, bu aşılardan birinin Hepatit A aşısı olduğunu belirtti. Su çiçeği, kuduz ve Hepatit A aşılarının bu yöntemle yerlileşeceğini dile getiren Bakan Koca, "Bu aşamaya çok yakınız" dedi. Koca, Hepatit A aşısının stokta olmadığı yönündeki iddiaya da yanıt verdi.

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Koca, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"İLAÇ TEMİNİNDE SORUN YAŞAMAMAK İÇİN 6 AYDA BİR GÜNCELLEMEYE KARAR VERDİK"

İlaç fiyatlarındaki artışa yönelik soru üzerine Koca, "İlaç fiyatlarında yapılan, kur güncellemesidir. Yılda bir kez kur güncellemesi yapılıyordu. Bir önceki yılın kurunun yüzde 60'ı şeklinde bir uygulamamız var. Ancak son iki yıldır yerli üreticimizi korumak ve ilaç temininde sorun yaşamamak için biz bunu 6 ayda bir güncellemeye karar verdik. O nedenle ocakta avro kurunun Türk lirası karşılığını 10,75 olarak güncellemiştik. Avro karşılığı TL kurunu şimdi 14,1 olarak güncelledik. İlaç alırken avroyu 14,1 lira kabul ediyoruz. Bugün bildiğiniz gibi avro kuru reel sektörde 30'larda." değerlendirmesinde bulundu.

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"STOKTA YETERLİ AŞIMIZ VAR"

Hepatit A aşısının stokta bulunmadığına dair iddiaların hatırlatılması üzerine ise Koca, şunları kaydetti:

"Bu kesinlikle doğru değil. Stoklarımızda 200 bin adet aşı bulunuyor. Ayrıca 400 bin adet aşı da depolarımıza girecek. Bildiğiniz gibi üç aşıyı yerlileştirmek için teknoloji transferi yapacağız. Bu üç aşıdan biri Hepatit A aşısı. Hıfzıssıhha'da üretilecek aşıların dışında üç aşı için teknoloji transferi yoluyla üç yeni üretim merkezi kurulacak. Su çiçeği, kuduz ve Hepatit A bu yöntemle yerlileşecek. Bu aşamaya çok yakınız. O zamana kadar da stokta yeterli aşımız var. Bu konuda herhangi bir sorun yok. Endişe etmeyelim."

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(AA)

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Fahrettin Koca

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