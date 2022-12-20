Son dakika: Hepsine beraat kararı verildi! Montrö Bildirisi davasında karar çıktı

Son dakika haberi: Montrö Bildirisi davasından karar çıktı. 103 emekli amiral için oy birliğiyle beraat kararı verildi.

"SUÇ UNSURU OLUŞMADI"

İHA'ya göre Montrö Sözleşmesi ile ilgili yaptıkları bildiri nedeniyle ‘anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşmakla’ suçlanan 103 emekli amiralin yargılandığı davada karar açıklandı.

Mahkeme heyeti, suç unsuru oluşmadığı gerekçesiyle tüm sanıklar hakkında oy birliği ile beraat kararı verdi.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz yıl 4 Nisan'da gece yarısı 104 emekli amiral, Kanal İstanbul'un Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni tehlikeye atacağı yönünde bir bildiri yayınlamıştı.