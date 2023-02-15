Son dakika: 'Her 2 konuttan biri' diyerek duyurdu! Bakan Soylu yıkımın boyutunu açıkladı: "Bunlar yapılmadan enkazlar kaldırılmamakta"

Son dakika haberi: Kahramanmaraş İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nde basın toplantısı düzenleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depremle ilgili tespitleri paylaştı ve değerlendirmelerde bulundu. Deprem bölgesinde şu an salgın veya enfeksiyon riski olmadığına değinen Bakan Soylu, ağır hasarlı ve acil yıkılacak binalara girilmemesi yönünde uyarıda bulunurken "Girilecek her binada, girilecek ise, girilmesi mümkünse güvenlik ekiplerimiz de olacak. Yıkılmış, ağır hasarlı ve acil yıkılacak binaların etrafında kolluk kuvvetlerimiz bulunmaya devam edecek" dedi.
Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:
232 bininde, yüzde 40'ında hasar tespiti yapıldı. Birileri bu kadar çabuk zamanda hasar tespiti yapılır mı diye soruyor. Sadece hasar tespiti yapan birim sayısı 7 bin kişi. 42 bin 692'si konut. Bu şehrin ilk etapta şu ana kadar yapılan tespitlerinin yüzde 23'ü ya yıkılmış, ya ağır hasarlı ya da acil yıkılacak kapsamında. Antakya merkezinde ise bu rakam yüzde 50'nin üzerinde, yani her 2 konuttan biri bu kapsamda.
Ağır hasarlı ve acil yıkılacak binalara girilmemeli. Girilecek her binada, girilecek ise, girilmesi mümkünse güvenlik ekiplerimiz de olacak. Yıkılmış, ağır hasarlı ve acil yıkılacak binaların etrafında kolluk kuvvetlerimiz bulunmaya devam edecek.
Evler 1 yılda teslim edilecek. Diyorlar ki 'Bu şehir bir daha kurulmayacak, şehir tahliye edilecek.' Bu şehirler sağlam zemin üzerinde hayatına devam edecektir.