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  4. Son dakika: 'Her 2 konuttan biri' diyerek duyurdu! Bakan Soylu yıkımın boyutunu açıkladı: "Bunlar yapılmadan enkazlar kaldırılmamakta"

Son dakika: 'Her 2 konuttan biri' diyerek duyurdu! Bakan Soylu yıkımın boyutunu açıkladı: "Bunlar yapılmadan enkazlar kaldırılmamakta"

15.02.2023 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay'ın Antakya ilçesinde her 2 konuttan birinin ağır hasarlı, acil yıkılacak ya da yıkılmış durumda olduğunu duyurdu. Binalarda yapım eksikleriyle ilgili yargı sürecinin sürdüğünü vurgulayan Bakan Soylu, "Bunlar yapılmadan herhangi bir enkaz kaldırılmamaktadır" dedi. Bakan Soylu ayrıca hasarlı binalara girilip girilmemesiyle ilgili de bir değerlendirme yaptı.

Son dakika: 'Her 2 konuttan biri' diyerek duyurdu! Bakan Soylu yıkımın boyutunu açıkladı: "Bunlar yapılmadan enkazlar kaldırılmamakta"

Son dakika haberi: Kahramanmaraş İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nde basın toplantısı düzenleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depremle ilgili tespitleri paylaştı ve değerlendirmelerde bulundu. Deprem bölgesinde şu an salgın veya enfeksiyon riski olmadığına değinen Bakan Soylu, ağır hasarlı ve acil yıkılacak binalara girilmemesi yönünde uyarıda bulunurken "Girilecek her binada, girilecek ise, girilmesi mümkünse güvenlik ekiplerimiz de olacak. Yıkılmış, ağır hasarlı ve acil yıkılacak binaların etrafında kolluk kuvvetlerimiz bulunmaya devam edecek" dedi.

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"HER 2 KONUTTAN BİRİ..."

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

  • 232 bininde, yüzde 40'ında hasar tespiti yapıldı. Birileri bu kadar çabuk zamanda hasar tespiti yapılır mı diye soruyor. Sadece hasar tespiti yapan birim sayısı 7 bin kişi. 42 bin 692'si konut. Bu şehrin ilk etapta şu ana kadar yapılan tespitlerinin yüzde 23'ü ya yıkılmış, ya ağır hasarlı ya da acil yıkılacak kapsamında. Antakya merkezinde ise bu rakam yüzde 50'nin üzerinde, yani her 2 konuttan biri bu kapsamda.

  • Binanın yapımında ne eksiklik söz konusuysa bunların hepsinin tespit edilmesine yönelik delillendirme devam ediyor. Bunlar yapılmadan herhangi bir enkaz kaldırılmamaktadır.

'BİNALARA GİRİLMEMELİ' UYARISI

  • Ağır hasarlı ve acil yıkılacak binalara girilmemeli. Girilecek her binada, girilecek ise, girilmesi mümkünse güvenlik ekiplerimiz de olacak. Yıkılmış, ağır hasarlı ve acil yıkılacak binaların etrafında kolluk kuvvetlerimiz bulunmaya devam edecek.

  • Evler 1 yılda teslim edilecek. Diyorlar ki 'Bu şehir bir daha kurulmayacak, şehir tahliye edilecek.' Bu şehirler sağlam zemin üzerinde hayatına devam edecektir.

  • Şu anda salgın hastalık, enfeksiyon gibi bir yayılım söz konusu değil.

"10'AR BİN LİRA GÖNDERİLDİ"

  • Bu sabah itibarıyla toplamda 335 bin 956 ailenin hesaplarına 10'ar bin lira gönderildi. Bu depremden hafif hasara kadar etkilenen bütün ailelere gönderildi. Hasar tespitleri ortalama yüzde 30-35 civarı tespit edilmişse bu oran 3'te 1'idir. Hesaplarına aktarılmaya devam edecek.

TOPLANAN BAĞIŞLARLA İLGİLİ AÇIKLAMA

  • İyi niyetli olanlar olduğu gibi aldığı desteği yerine ulaştıramayanlar veya çok az da olsa bunun istismarını yapmaya çalışanlar da olabilir. Toplanan bağışlarla ilgili nereye, ne kadar harcandığıyla ilgili süreç daha önceki dönemlerde olduğu gibi aynı istikamette devam edecek.

"BİRKAÇ MÜNFERİT OLAY DIŞINDA BİR ŞEY SÖZ KONUSU DEĞİL"

  • Hırsız hırsızdır, vicdanı yoksa açıkta bulduğu malı almak isteyebilir. Ama bize yapılan ihbarların yüzde 99'u boş çıktı. Biz gideriz, tespitimizi yapar, tutanağı gerçekleştiririz. Yargı da bu konuda gerekli hassasiyeti gösterdi. Birkaç münferit, birçoğu yalan, normal hayatta da, geçmişte de olabilecek, güvenlik güçlerimizin derdest edip savcılığa gönderdiği olayın dışında başka bir şey söz konusu değil.
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Süleyman Soylu

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