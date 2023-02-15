Son dakika: 'Her 2 konuttan biri' diyerek duyurdu! Bakan Soylu yıkımın boyutunu açıkladı: "Bunlar yapılmadan enkazlar kaldırılmamakta"

232 bininde, yüzde 40'ında hasar tespiti yapıldı. Birileri bu kadar çabuk zamanda hasar tespiti yapılır mı diye soruyor. Sadece hasar tespiti yapan birim sayısı 7 bin kişi. 42 bin 692'si konut. Bu şehrin ilk etapta şu ana kadar yapılan tespitlerinin yüzde 23'ü ya yıkılmış, ya ağır hasarlı ya da acil yıkılacak kapsamında. Antakya merkezinde ise bu rakam yüzde 50'nin üzerinde, yani her 2 konuttan biri bu kapsamda.