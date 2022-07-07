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SON DAKİKA| Her şey kameralar önünde yaşandı! İBB Başkanı İmamoğlu ile Zeytinburnu Belediye Başkanı Arısoy arasında tartışma

07.07.2022 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy arasında kameralar önünde gerginlik yaşandı. Zeytinburnu'nda İSKİ binası açılışına katılan İmamoğlu ile Arısoy, törenin ardından, Abdi İpekçi Spor Salonu inşaatı nedeniyle tartışma yaşadı. Karşılıklı konuşma sırasında İmamoğlu'nun bir ara "İBB Başkanı konuşuyor bir dinleyin" dediği duyuldu. Arısoy'un ise tartışmanın devamında "Keşke gelmeseydim" sözleri kayda geçti.

SON DAKİKA| Her şey kameralar önünde yaşandı! İBB Başkanı İmamoğlu ile Zeytinburnu Belediye Başkanı Arısoy arasında tartışma

Son dakika haberine göre Zeytinburnu'nda İSKİ binası açılışında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy arasında, Abdi İpekçi Spor Salonu inşaatı nedeniyle tartışma yaşandı. Kalabalığın ve kameraların önünde yaşanan tartışma sırasında sarf edilen sözler dikkat çekti...

İSKİ'nin Zeytinburnu'ndaki yeni hizmet binası İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy'un katıldığı törenle açıldı. Tören sonrası İmamoğlu ve Arısoy arasında Abdi İpekçi Spor Salonu inşaatı nedeniyle tartışma çıktı.

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İMAMOĞLU: KIYAMET KOPARIRSIN

Ömer Arısoy'un dün yapılan İBB meclisindeki konuşmasını kasteden İmamoğlu, "Senin 1 metrekare yerin olsa iznin olmadan bina yapılabilir mi? O zaman ben senin tüm tabelalarını söküyorum desem kıyamet koparırsın" dedi.

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ARISOY, NEDEN CEVAP ALAMADIĞINI SORDU

Ömer Arısoy ise Eylül 2020'de projenin İBB'ye gönderildiğini belirterek 1,5 yıl neden cevap alamadığını sordu. İmamoğlu da bakanlığı ve basketbol federasyonuna çağrıda bulunduğunu ancak projenin anlatılmadığını söyledi.

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"İBB BAŞKANI KONUŞUYOR BİR DİNLEYİN"

İmamoğlu, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'na konuyla ilgili randevu verdiğini dile getirdi. Türkoğlu'nun projeyi gelip anlatmadığını söyleyerek kendisine dönüş yapmadığını ifade etti. Arısoy'un itiraz etmesi üzerine İmamoğlu'nun "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı konuşuyor bir dinleyin" dediği duyuldu.

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"BUNLARIN YERİ KAMERALAR ÖNÜ DEĞİL"

Arısoy'un bunları konuşmanın yerinin kameralar önü olmadığını belirterek, "Bunun çözümünü yeşil alana dokunulduğu gerekçesiyle milyon ceza yazmak değildir" demesi üzerine İmamoğlu, bakanlık ve basketbol federasyonundan cevap alamadığını vurgulayarak "Gerekçesi yeşil alan değil. Haddinden fazla ticari alan gerekçesi var" dedi.

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ARISOY: KEŞKE GELMESEYDİM

"Mülk sahibi devlettir. Devletin bir parçası büyükşehirdir, gelip konuşacaklar " diyen İmamoğlu, "Sen AK Partilisin diye seninle konuşmuşlar" dedi. Arısoy da, "Ruhsatı ben verdim, paydaştır. Bu tavrınızı doğru bulmuyorum. İSKİ'nin açılışından bunu konuşuyoruz. Keşke gelmeseydim" diye konuştu.

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"BÖYLE AYAK ÜSTÜ OLMAZ"

Ömer Arısoy bir buçuk yıldır cevap alamadığını belirterek, "Böyle ayak üstü olmaz. Samimi değil bu. Medyanın önünde bir ilçe başkanı ile bir büyükşehir belediye başkanının müzakere etmesi doğru değil. Benim devlet terbiyem bu değil" dedi.

"KEŞKE YUKARIDA KONUŞSAYDINIZ"

İmamoğlu'nun kendisini suçladığını belirtmesi üzerine Arısoy yaptığı konuşmasında İmamoğlu'nun adının geçmediğini belirterek "Bu tavrınız iş görme tavrı değil. Ben buraya İSKİ'nin binasının açılışına geldim keşke yukarıda konuşsaydınız, teessüf ediyorum" diyerek binadan ayrıldı.

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Ekrem İmamoğlu zeytinburnu belediye başkanı

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