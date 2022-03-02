Son dakika: Herkes merak ediyor! Uçakta, otobüslerde, okulda maske takılacak mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, milyonlarca kişiyi ilgilendiren son dakika gelişmesini duyurdu. Açık havada maske şartı kalktı. Aynı şekilde HES kodu uygulamasında da sona gelindi. Okullar ve sınıflarda maske takılacak mı? Sağlık Bakanı Koca, sınıflar için alınan kararı da açıkladı.

SON DAKİKA: BUNDAN SONRA İKİ VAKADA SINIFLAR KAPANMAYACAK!

Son dakika haberine göre artık iki vakada sınıflar kapanmayacak. HES kodu uygulaması da kaldırıldı. Aynı şekilde hastalık belirtisi olmayan kişilerden test istenmeyecek.

'UÇAK, OTOBÜS, OKUL GİBİ KAPALI ALANLARDA...'

Fahrettin Koca, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Mesafenin korunmadığı kapalı alanlarda, uçak, otobüs, tiyatro, sinema, sağlık kuruluşları ve okulların kapalı alanlarında maskeleri kullanmaya devam ediyoruz. TURKOVAC aşısını gelecek haftadan itibaren aile hekimleri dahil bütün sağlık kuruluşlarımızda başlatmak istiyoruz. Maskeleri hayatımızdan çıkarmıyoruz, gerektiğinde takmak üzere yanımızda taşıyoruz. Büyüklerimiz ve kronik hastalığı olanlarla beraberken vazgeçilmez olmalı."



