Son Dakika | Herkesin merak ettiği soru: Kısıtlamalar geri gelecek mi?

Son dakika haberine göre dünya genelinde etkisini gösteren Omicron varyantı nedeniyle hızla yükselen vaka sayıları akıllara 'kısıtlamalar geri gelecek mi?' sorusunu getirdi.

Edinilen bilgilere göre, şu an için yeni bir kısıtlama düşünülmemesinin nedeni vaka sayısının değil, hastanelerdeki doluluk oranlarının belirleyici olması. Vakaların hastaneye ve yoğun bakıma yatış oranları yakından izleniyor.

HASTANEYE YATIŞ ORANLARI DÜŞÜK

Hastaneye yatışlarda ve doluluk oranlarında önlem gerektirecek seviyeye henüz ulaşılmadı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da 5 Ocak'taki Bilim Kurulu'nun ardından, vaka sayılarındaki artışın henüz benzer oranda hastanelere yansımadığını açıklamıştı.

Bakan Koca 31 Aralık'ta yaptığı açıklamasında ise, "Son 10 günde vaka sayıları iki katına çıkmış olmasına rağmen hastaneye yatışlarda yüzde 4,6 artış yaşanmıştır" bilgisini vermişti.

ORAN YÜZDE 70'İ AŞARSA...

Yeni önlemlerin hastane doluluk oranlarının yüzde 70-75'i aşmasıyla devreye girebileceği ve hastanelerin alarm vermesi durumunda ise geçmişte uygulanan kısıtlamaların yeniden uygulanabileceği belirtiliyor.

Kongre ve toplantılar ile sinema, tiyatro gibi kapalı alanda çok kişiyle gerçekleştirilen etkinliklerin kısıtlanması önlemler arasında yer alıyor.



