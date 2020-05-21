Son dakika: HES kodu kullanıma açıldı! HES kodu nasıl alınır?

Seyahat izni için kullanılacak 'HES kodu' 'Hayat Eve Sığar' uygulaması üzerinden kullanıma açıldı. Peki, HES kodu nedir, nasıl alınır?

HES KODU NASIL ALINIR?

Seyahat kodu olan HES kodunu almak için öncelikle 'Hayat Eve Sığar' uygulamasını indirmek gerekiyor. Uygulama üzerinden "Hes Kodu işlemleri" bölümüne girilir. Bu bölümden Hes Kodu oluştur sekmesine tıklanır ve kodun kullanım süresi seçilir.

SMS İLE HES KODU NASIL ALINIR?

Hayat Eve Sığar uygulamasını indirmeden HES kodu almak için ise; HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla; T.C. Kimlik Numarası, T.C. Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazılır ve 2023'e SMS olarak atılması gerekiyor.

HES KODU NEDİR?

HES Kodu ile seyahat firmaları yolculuk yapmak isteyen kişinin sağlık durumunu sorgulayacak. Kişide risk varsa seyahat isteği onaylanmayacak. Seyahat sırasında herhangi bir risk taşımayan ancak sonradan risk durumu oluşan kişiler olursa, temas mesafesinde kabul edilen kişilerle ileşime geçilerek sağlık ve rehberlik hizmeti sağlanacak.

BAKAN KOCA DUYURMUŞTU

Sağlık Bakanı Koca, dünkü Bilim Kurulu toplantısı sonrasında “Artık seyahat ederken bireyler risk taşımadığını hasta ya da temaslı olmadığını bu uygulama ile gösterecek. Kontrollü sosyal hayatı kolaylaştıracak mobil uygulama, uçağa binerken serbest giriş kartı olacak. Seyahat ederken risk taşımadığınızı göstermeniz istenecek. Uygulama üzerinden alacağınız kodu kullanarak uçak ve tren seyahati yapabileceksiniz.” diye konuşmuştu.



