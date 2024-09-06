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  4. SON DAKİKA | Hindistan'dan Almanya'ya giden uçakta bomba ihbarı! Erzurum Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı

SON DAKİKA | Hindistan'dan Almanya'ya giden uçakta bomba ihbarı! Erzurum Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı

06.09.2024 17:28
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06.09.2024 17:28
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Son dakika haberi: Hindistan’dan Almanya’ya giden bir uçak, bomba ihbarı nedeniyle Erzurum Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı. Hindistan uçağının Erzurum Havaalanı'na acil iniş yapmasıyla Erzurum hava sahası da uçuşlara kapatıldı.

Son dakika haberi: Hindistan-Almanya seferini yapan yolcu uçağı, bomba ihbarı üzerine Erzurum Havalimanı’na zorunlu iniş gerçekleştirdi. 247 yolcunun tahliye edildiği öğrenilirken uçakta arama yapılıyor. Erzurum hava sahası uçuşlara kapatıldı.

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Alınan bilgiye göre, uçağın zorunlu inişinin ardından havalimanına AFAD, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Uçaktaki yolcuların tahliye edildiği, kabin ve kargo bölümünde detaylı arama başlatıldığı öğrenildi.

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"ERZURUM HAVA SAHASI UÇUŞA KAPATILDI"

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, AA muhabirine, uçakta 247 yolcu ile mürettebatın bulunduğunu söyledi.

Çiftçi, "Şu an ekipler sahada, valizleri arıyor. AFAD ekipleri, yolcuları güvenli şekilde tahliye etti. Emniyet, polis özel harekat, tüm ekiplerimiz sahada. Bütün ekiplerimiz, uçağın içinde ve etrafında güvenlik önlemini aldılar. Erzurum hava sahası uçuşa kapatıldı." diye konuştu.

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Hindistan’ın Mumbai kentinden Almanya’nın Frankfurt kentine gitmek için havalanan yolcu uçağında bomba uzmanlarının aramaları sürüyor. (DHA/AA/İHA)

İŞTE İLK GÖRÜNTÜLER

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Anahtar Kelimeler:
uçak bomba
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