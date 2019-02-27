Son dakika: Pakistan-Hindistan gerginliğine ilişkin Türkiye'den ilk açıklama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan ile Hindistan arasında yaşanan gerginliğe ilişkin açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, "Gerginlikten endişe duyuyoruz, taraflara sağduyu ve itidal çağrısında bulunuyoruz. Bu gerginliğe yol açan Keşmir problemidir. Bir an önce çözülmesi gerekiyor ki iki ülke arasındaki problem ortadan kalksın. Afganistan zaten birçok zorluk çekiyor, iki komşu arasındaki gerginlikten etkilenmemesi gerekiyor. Hindistan tarafından herhangi bir bilgilendirme olmadı. Hindistan'la görüşmeye açığız." dedi.

