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  4. Son Dakika: Hollanda'da hükûmeti kurma görevi 4. kez Rutte'de

Son Dakika: Hollanda'da hükûmeti kurma görevi 4. kez Rutte'de

17.12.2021 02:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Hollanda'da Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD) lideri Mark Rutte, dördüncü kez ülkede yeni hükümeti kurmakla görevlendirildi.

Son Dakika: Hollanda'da hükûmeti kurma görevi 4. kez Rutte'de

Son dakika haberi: Hollanda Parlamentosu, ülkede kurulma hazırlıkları süren, 4 partili koalisyonun anlaştığı hükümet protokolünün üzerinde tartışmak için bir araya gelerek Rutte'ye yeni hükümeti kurma görevi verdi.

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RUTTE, ÜLKENİN EN UZUN SÜRE GÖREV ALAN BAŞBAKANI OLACAK

Rutte, yarın hükümet protokolünü imzalayan ve geçen dönemin aynı koalisyon hükümetini oluşturan Demokratlar 66 (D66), Hristiyan Demokrat Parti (CDA), Hristiyan Birlik Partisi (CU) liderleri ve VVD Partisinden bir temsilci ile bir araya gelerek bakanlıkların partiler arasındaki paylaşımını ve bakan adaylarını görüşecek.

Üç dönemdir başbakanlık yapan Rutte, dördüncü dönemin önünün açılmasıyla ülkenin en uzun süre görev alan başbakanı olacak.

Yeni hükümetin ocak ayı içinde resmen işbaşı yapabileceği bekleniyor.

Ülkede İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana hükümetsiz en uzun dönem yaşanıyor.

KOALİSYON HÜKÛMETİ, VERGİ SKANDALI NEDENİYLE İSTİFA ETMİŞTİ

Ülkede aynı partilerden oluşan koalisyon hükümeti, vergi dairesinin gelir incelemesi sisteminde hukuka aykırılık yapıldığı gerekçesi ile 15 Ocak'ta istifa etmişti.

Hollanda'da 15-17 Mart'ta yapılan genel seçimin ardından 274 gün sonra yeni hükümet kurma çalışmalarında üzerinde anlaşmaya varılan koalisyon protokolü açıklanmıştı.

Ülkede 2017'de yapılan genel seçimlerden 225 gün sonra dört partili koalisyon hükümeti kurulabilmişti. (AA)

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Hollanda
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