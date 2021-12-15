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  4. Son Dakika: Hong Kong Dünya Ticaret Merkezi'nde büyük yangın! Onlarca kişi mahsur kaldı

Son Dakika: Hong Kong Dünya Ticaret Merkezi'nde büyük yangın! Onlarca kişi mahsur kaldı

15.12.2021 09:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Hong Kong'un Dünya Ticaret Merkezi'nde büyük bir yangın çıktı. Yangında onlarca kişinin binada mahsur kaldığı açıklandı.

Son Dakika: Hong Kong Dünya Ticaret Merkezi'nde büyük yangın! Onlarca kişi mahsur kaldı

Gelen son dakika bilgisine göre Hong Kong'da bir alışveriş merkezinde çıkan yangında onlarca kişi mahsur kaldı.

Causeway Bay'deki Gloucester Yolu üzerindeki Dünya Ticaret Merkezi'ndeki yangın ilk olarak saat 12.37'de bildirildi ve yaklaşık yarım saat sonra üçüncü seviyeye yükseltildi.

Şehirdeki yangınların şiddeti birden beşe kadar derecelendiriliyor.

KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Alışveriş merkezi ve ofis kulesi kompleksi olarak faaliyet gösteren binada halen onlarca kişi olduğu açıklandı.

Saat 13.30'da itfaiye ekiplerinin binanın alt katındaki platformda mahsur kalan insanları kurtarmak için uzatılabilir bir merdiven kullandıkları görüldü.

Bir polis sözcüsü, yangınla ilgili çok sayıda telefon aldıklarını ve binanın arka merdivenlerinin yoğun dumanla dolduğunu bildirdi.

İlk bilgilere göre 100'den fazla kişi binanın beşinci kattaki açık hava alanına tahliye edildi.

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yangın
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