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Son Dakika: HSK'dan yaz kararnamesi! Savcı ve hakimlerin görev yerleri değişti

25.05.2021 17:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

HSK tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre 3 bin 70 hakim ve savcının görev yeri değişti.

Son Dakika: HSK'dan yaz kararnamesi! Savcı ve hakimlerin görev yerleri değişti

Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi tarafından yayınlanan 2021 Adli ve İdari Yargı Ana Kararnamesi ile 3 bin 70 hakim ve savcının görev yerleri değişti.

26 YENİ BAŞSAVCI ATANDI

HSK'nin internet sitesinden yayımlanan kararnameye göre, adli yargıda 2 bin 582, idari yargıda ise 488 olmak üzere toplam 3 bin 70 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.

Kararnameyle Zonguldak, Denizli, Sakarya, Giresun, Aydın, Çanakkale, Diyarbakır, Afyon, Trabzon, Edirne, Erzurum, Amasya, Elazığ, Kilis, Nevşehir, Erzincan, Çankırı, Kırklareli, Kütahya, Burdur, Kastamonu, Ağrı, Bayburt, Iğdır, Hakkari ve Tunceli olmak üzere 26 ile yeni başsavcı atandı.

Ayrıntılar geliyor...

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