SON DAKİKA | HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu'nun 'Özerklik' çıkışına Adalet Bakanı Tunç'tan tepki: "Mümkün değil"

Son dakika: HÜDA-PAR lideri Zekeriya Yapıcıoğlu'nun 'Özerklik' çıkışı gündem yarattı. Yapıcıoğlu, TBMM Genel Kurul'da yaptığı konuşmada “Biz olumlu ve olumsuz tüm yönleriyle eyalet sistemi, özerklik ve federasyon gibi yönetim modelleri üzerinde serbestçe tartışılabilir diyoruz” demişti.

ADALET BAKANI TUNÇ'TAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan açıklama geldi. Bakan Tunç, "Değiştirilemez maddelerin tartışılması söz konusu olamaz. Böyle bir şey söz konusu değildir" diye konuştu.

Bakan Tunç'un açıklamasının devamında kullandığı ifadeler şöyle:

Milletvekilleri devletimizin yanında olmalı, terörü desteklerse konu yargıya gelir. Dokunulmazlık dosyasının çoğu terörle alakalı.

AYM'NİN CAN ATALAY KARARI

Tüm mahkeme kararları bağlayıcı. TBMM’de seçilmiş olan milletvekillerinin terörle mücadele konusunda devletimizin yanında olması gerekiyor.

SOMALİ CUMHURBAŞKANI'NIN OĞLUNUN SEBEP OLDUĞU KAZA

Araç sürücüsünün asli kusurlu, motosiklet sürücümüzün tali kusurlu olduğu raporu geldi. Vatandaşımızın hakkı hukuku korunacaktır. Tahmin ediyoruz ki yakın zamanda ilgili şahıs yurt dışından gelip ifadesini verecektir.







