Son dakika! Hulusi Akar'dan flaş açıklama: Devamı gelecek

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sarıyer Kültür Merkezinde, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi. Türk Silahlı Kuvvetlerinin emeklisi, muvazzafı, şehit aileleri ve gazileriyle büyük bir aile olduğunu belirten Akar, şehit ve gazileri vatan, millet ve bayrak sevgisinin ölümsüz abideleri olarak nitelendirdi. Şehitlerin ve gazilerin fedakarlıklarının hiçbir zaman unutulmayacağını ifade eden Akar, milletin gönlünde onların daima yaşayacağını bildirdi.

Hassas bir dönemden geçildiğini belirten bölgedeki istikrarsızlığa, belirsizliklere, çatışmalara dikkati çeken Akar, “Terörle mücadele konusunda hepimizin uyanık olması lazım. İnşallah TSK, polisimiz, jandarmamız, korucularımızla omuz omuza vererek en kısa zamanda terör belasından asil milletimizi kurtaracaktır” diye konuştu. KANDİL'E YÖNELİK HAVA HAREKATI Mehmet Akif’in “Sahipsiz memleketin batması haktır, Sen sahip çıkarsan bu vatan batmayacaktır” dizelerini hatırlatan Bakan Akar, “TSK mensupları şu anda tüm zorluklara göğüs gererek ve adanmışlık duygusu içinde karada, denizde, havada ülkemizin ve asil milletimizin güvenliği için gece-gündüz demeden mücadelesini sürdürüyor” dedi.

Terörle mücadeleye yönelik 24 Temmuz 2015’te başlatılan yeni safhanın kararlılıkla sürdüğünü belirten Akar, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarının başarıyla tamamlandığını hatırlattı. Operasyonların başarısında en önemli payın şehit ve gazilerde olduğunu dile getiren Akar, “Tüm samimiyetle söylüyorum şehitlerimizin, gazilerimizin tek bir damla bile kanını yerde bırakmadık ve bırakmamakta kararlıyız. Onların yakınlarının bir tek damla gözyaşının hesabını sorduk, sormaya devam edeceğiz” dedi. Kandil’de terör örgütünün sözde elebaşlarına yönelik düzenlenen hava harekatına da değinen Akar, “Bunların devamı gelecek. Bu terör belasından ülkemizi, milletimizi kurtarmakta kararlıyız ve inşallah da kurtaracağız” diye konuştu. "RÜZGAR EKEN FIRTINA BİÇER" Türk Silahlı Kuvvetlerinin hedefinde sadece ve sadece teröristlerin olduğunu vurgulayan Akar, şunları söyledi:

“Bizim teröristler dışında hiçbir hedefimiz yok. Kürtler bizim kardeşlerimizdir. Biz yüzyıllardan beri ekmeğimizi, coğrafyamızı paylaşıyoruz. Onlarla etle tırnak gibiyiz. Bunun dışında söylenenlerin hepsi fitnedir, fesattır, ahlaksızlıktır, alçaklıktır. Türk Silahlı Kuvvetlerinin tek hedefi var o da teröristlerdir, PKK/YPG’dir, DEAŞ’tır, FETÖ’dür.”

Türkiye’nin çevresindeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini ifade eden Akar, “Milletimizin güvenliği için alınması gereken bütün tedbirleri aldık, almaya devam ediyoruz” dedi. Akar, Suriye ve Irak dahil tüm komşuların siyasi ve toprak bütünlüğüne son derece saygılı olduklarını belirterek, “Kimsenin toprağında gözümüz yok ancak bir çakıl taşımıza dahi göz dikenin gözünü oymakta kararlıyız” diye konuştu. Toprak bütünlüğü konusunun önemine dikkati çeken Akar, şunları kaydetti: “Son bir açıklama ile Golan Tepeleri ile ilgili bazı kararlar aldılar. Bunlar çok yanlış, bu tür gidişat çok tehlikeli. Bizim çok güzel bir atasözümüz var: Rüzgar eken fırtına biçer dolayısıyla bu konuda bütün tarafları uyarmayı, ikaz etmeyi borç biliyoruz.” dedi. FETÖ İLE MÜCADELE 15 Temmuz’daki hain darbe girişiminin akamete uğratıldığını anımsatan Akar, “Bugün kadar TSK’dan 16 bin 294 personel ihraç edildi. OHAL kalktıktan sonra da 1177 personel ihraç edildi. FETÖ ile mücadele hiçbir aksaklık, eksiklik olmadan, Kara, Deniz, Hava Kuvvetlerimizde sürekli, şiddetli bir şekilde devam etmektedir. Yeni bilgiler, deliller çıktıkça, gereği tereddütsüz yapılmaktadır. Şunu da görüyoruz ki TSK, FETÖ mensuplarından temizlendikçe gücü artmaktadır” ifadelerini kullandı.