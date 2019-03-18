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Son dakika: Hulusi Akar'dan Yeni Zelanda'daki katliama ilişkin sert açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.03.2019 15:28 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yeni Zelanda'daki terör saldırısı ile ilgili, "Irkçı, dinci, örgütlü olduğu görülen terör olayını yapan, destekleyen alçakları şiddetle lanetliyorum." dedi.

Son dakika: Hulusi Akar'dan Yeni Zelanda'daki katliama ilişkin sert açıklama

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Akar, Şehitler Abidesi'nde düzenlenen 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 104. Yılı Töreni'nde yaptığı konuşmada, Yeni Zelanda'daki terör saldırısı ile ilgili olarak, "Irkçı, dinci, örgütlü olduğu görülen terör olayını yapan, destekleyen alçakları şiddetle lanetliyorum." ifadelerini kullandı.

Akar, "Bu katliam İslamofobik faşist terörün, İslam ve Türk düşmanlığının, Cumhurbaşkanımız Erdoğan düşmanlığının geldiği noktayı göstermektedir." dedi.

"GÜVENLİ BÖLGE ŞART"

Fırat’ın doğusunda daha fazla mağduriyet yaşanmaması ve güvenliğimiz için Türkiye’nin kontrolünde bir güvenli bölge şart.

(AA)

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