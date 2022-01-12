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  4. SON DAKİKA I Burdur'da minik Ayşenur'un ölümünde korkunç itiraf! Babaannenin iddiaları...

SON DAKİKA I Burdur'da minik Ayşenur'un ölümünde korkunç itiraf! Babaannenin iddiaları...

12.01.2022 23:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Burdur’da çok acı bir olay yaşanmış ve 3 yaşındaki Ayşenur, annesi tarafından yatağında ölü bulunmuştu. Olay sonrası anne ve dayı da gözaltına alınmıştı. Ayşenur’un dayısı emniyetteki ifadesinde korkunç bir itirafta bulundu ve Ayşenur’a tekme attığını söyledi. Babaannenin iddiaları ise kan kondurdu. Ayşenur’un babaannesi torunlarının devamlı olarak şiddet gördüğünü öne sürdü.

SON DAKİKA I Burdur'da minik Ayşenur'un ölümünde korkunç itiraf! Babaannenin iddiaları...

Son dakika haberine göre, 3 yaşındaki minik Ayşenur'un yatağında ölü bulunması olayıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Gelişmeye göre gözaltına alınan dayı emniyetteki ifadesinde Ayşenur'a tekme attığını itiraf etti. Ayşenur'un babaannesi ise torunlarının sürekli olarak şiddet gördüğünü ileri sürdü. Kahreden olay, Cemil Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiler göre, sabah saatlerinde Ayşenur K.’nın yanına giden ve kızını uyandırmak isteyen anne Kader K., Ayşenur'dan herhangi bir tepki alamadı. Uğraşlarına rağmen çocuğundan hiçbir karşılık alamayan anne Kader K., 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri yaptığı incelemenin ardından Ayşenur’un hayatını kaybettiği belirlendi. Ayşenur K.’nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. 3 yaşındaki minik Ayşenur’un şüpheli ölümü ile alakalı olarak olayın ardından Cumhuriyet Savcısının talimatı üzerine anne Kader K., ve dayı Hızır Tunç Ç. gözaltına alındı. Anneanne Yüksel K. ise tanık olarak ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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DAYISI İTİRAF ETTİ

Dayı Hızır Tunç Ç, emniyetteki ifadesinde, Ayşenur’un gece ses çıkartarak gürültü oluşturduğunu, bu nedenle susması için tekme attığını ancak tekmenin çocuğun neresine geldiğini bilmediğini söylediği öğrenildi. Anne Kader K., ise bu durumu görmediğini belirtti. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler Kader K., ve Hızır Tunç Ç., adliyeye sevk edildi.

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BABAANNEDEN KORKUNÇ İDDİALAR

Acılı haberi alır almaz Konya'dan gelen minik Ayşenur’un babaannesi Kader T., torunun darp edildiğini iddia etti. Kader T., Ayşenur'un babası olan oğlu Erdi’nin Kader K., ile bir süre dini nikahlı evli kaldığını ve ayrıldıklarını söyledi. Babaanne, torunlarının sürekli olarak şiddet gördüğünü iddia ederek, “Kader'in annesi ve kocası bizi telefonla arayarak tehdit ettiler. ‘Erdi'yi öldüreceğiz. Çocuklarını öldüreceğiz' dediler, nitekim yaptılar. Benim oğlum katil mi olsun onu mu istiyorlar. Ayşenur'un cenazesini vermiyorlar. Diğer çocuğu bize versinler. Ayağından bağlıyordu. Çocukları banyoya, bodruma kilitlediler. Üvey babası 1 ay önce aradı. Çocukları aç bırakıp, bir odaya kapatmışlar. Komşuları bize telefonla ulaştı” dedi.

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Kader K.’nın bir diğer çocuğu olan 4 yaşındaki T.K., Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı. Babaanne Kader T. ise T.K.’nın kendilerine verilmesini isteyerek, “Ben torunumun yurda gitmesini istemiyorum onunla bari avunalım. Benim istediğim oğlumun eli kana bulanmasın. Torunumuzu versinler. Oğlumun tutunacağı bir dalı var, onunla avunsun. Benim tek bir ricam var torumuz bize versinler” ifadelerini kullandı. (İHA)

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