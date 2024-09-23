HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. SON DAKİKA I Narin Güran cinayetinde "ısırık" raporu çıktı

SON DAKİKA I Narin Güran cinayetinde "ısırık" raporu çıktı

Evin Özbey Evin Özbey İçerik Editörü
23.09.2024 13:35
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin gündemine oturan ve Diyarbakır’da 8 Eylül günü cesedi bulunan Narin Güran cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Tutuklanan abiden alınan diş izlerinin tespiti için Adli tıp Kurumu'ndan merakla gelecek olan rapor bekleniyordu. Adli Tıp Kurumu ısırık izleri inceleyerek sonuç raporunu açıkladı.

SON DAKİKA I Narin Güran cinayetinde "ısırık" raporu çıktı

21 Ağustos günü kaybolan ve 8 Eylül'de evinden 3 kilometre uzaklıkta Eğertutmaz Deresi'nde cesedi bulunan Narin Güran hakkında her geçen gün yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Kaybolduğu günden bu yana abi Enes Güran'ın kolundaki ısırık izleri dikkat çekmiş ve bu ısırık izlerinin kime ait olduğunu belirleyebilmek için Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek olan rapor bekleniyordu.

narin1 (4)

DİŞ İZLERİ NARİN'İN KAYBOLDUĞU GÜN İLE EŞLEŞTİ

İstanbul Adli Tıp 2'inci İhtisas Kurulu, tarafından hazırlanan raporun detayları ortaya çıktı. Raporda, diş izlerinin kime ait olduğunun belirlenemediği ifade edilirken, diş izinin gerçekleşme zamanı ile Narin'in kaybolduğu günün uyumlu olduğuna dikkat çekildi.

ISIRIK İZİNİN KİME AİT OLDUĞU BELİRLENEMEDİ

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, kurulun raporunda, "Eldeki tüm verilerle tüm bu hususlar değerlendirildiğinde ağabey Enes Güran'ın; anne Yüksel Güran tarafından mı, Narin Güran tarafından mı yoksa kendisi tarafından mı ısırılmış olduğu konusunda adli tıbbi açıdan kesin bir ayrım yapılamadığı mütalaa edilmiştir" diye ifade edildi.

narin

NARİN'İN KAYBOLDUĞU GÜN İLE UYUMLU

Yapılan incelemelerde, Enes Güran’ın diş izinin ne zaman yapıldığına dair bilgilere de yer verildi. Raporda; "Enes Güran'ın sağ ön kolunda tarif ve tespit edilen yumuşak doku lezyonlarının lokalizasyonu, travmatik etkileri, rengi dikkate alındığında olayın gerçekleşme zamanın Narin’in kaybolduğu günle uyumlu olduğuna işaret edildi.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
diş Narin Güran
En Çok Okunan Haberler
SGK Uzmanı emekli olmaya aday vatandaşların sorularını cevapladı

SGK Uzmanı emekli olmaya aday vatandaşların sorularını cevapladı

Mourinho'dan derbi sonrası neşter! İşte yeni Fenerbahçe...

Mourinho'dan derbi sonrası neşter! İşte yeni Fenerbahçe...

Cezalar açıklandı! Baba ve istismarcı eşe...

Cezalar açıklandı! Baba ve istismarcı eşe...

Yunus Emre Geçti'nin TikTok paylaşımındaki polis detayı

Yunus Emre Geçti'nin TikTok paylaşımındaki polis detayı

Narin cinayetinde ‘iki delil’ detayı! 'Amca Salim neden Enes'i korusun?'

Narin cinayetinde ‘iki delil’ detayı! 'Amca Salim neden Enes'i korusun?'

'Kamera kayıtları var' Adalet Bakanı'ndan Narin Güran açıklaması: Milletin vicdanı rahatlayacak

'Kamera kayıtları var' Adalet Bakanı'ndan Narin Güran açıklaması: Milletin vicdanı rahatlayacak

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.