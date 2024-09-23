SON DAKİKA I Narin Güran cinayetinde "ısırık" raporu çıktı

21 Ağustos günü kaybolan ve 8 Eylül'de evinden 3 kilometre uzaklıkta Eğertutmaz Deresi'nde cesedi bulunan Narin Güran hakkında her geçen gün yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Kaybolduğu günden bu yana abi Enes Güran'ın kolundaki ısırık izleri dikkat çekmiş ve bu ısırık izlerinin kime ait olduğunu belirleyebilmek için Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek olan rapor bekleniyordu.

DİŞ İZLERİ NARİN'İN KAYBOLDUĞU GÜN İLE EŞLEŞTİ

İstanbul Adli Tıp 2'inci İhtisas Kurulu, tarafından hazırlanan raporun detayları ortaya çıktı. Raporda, diş izlerinin kime ait olduğunun belirlenemediği ifade edilirken, diş izinin gerçekleşme zamanı ile Narin'in kaybolduğu günün uyumlu olduğuna dikkat çekildi.

ISIRIK İZİNİN KİME AİT OLDUĞU BELİRLENEMEDİ

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, kurulun raporunda, "Eldeki tüm verilerle tüm bu hususlar değerlendirildiğinde ağabey Enes Güran'ın; anne Yüksel Güran tarafından mı, Narin Güran tarafından mı yoksa kendisi tarafından mı ısırılmış olduğu konusunda adli tıbbi açıdan kesin bir ayrım yapılamadığı mütalaa edilmiştir" diye ifade edildi.

NARİN'İN KAYBOLDUĞU GÜN İLE UYUMLU

Yapılan incelemelerde, Enes Güran’ın diş izinin ne zaman yapıldığına dair bilgilere de yer verildi. Raporda; "Enes Güran'ın sağ ön kolunda tarif ve tespit edilen yumuşak doku lezyonlarının lokalizasyonu, travmatik etkileri, rengi dikkate alındığında olayın gerçekleşme zamanın Narin’in kaybolduğu günle uyumlu olduğuna işaret edildi.