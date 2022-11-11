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  4. SON DAKİKA | İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için istenen ceza belli oldu! Savcı 'hapis' istedi: Siyasi yasak...

SON DAKİKA | İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için istenen ceza belli oldu! Savcı 'hapis' istedi: Siyasi yasak...

11.11.2022 12:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında açılan davada savcı mütalaasını tekrarladı ve İmamoğlu hakkında 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası talep etti. İmamoğlu'nun ceza alması halinde siyasi yasaklı olması gündemde.

SON DAKİKA | İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için istenen ceza belli oldu! Savcı 'hapis' istedi: Siyasi yasak...

Son dakika: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 31 Mart seçimlerinin iptal edilmesinin ardından yaptığı basın açıklamasında Yüksek Seçim Kurulu (YSK) başkan ve üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada eski mütalaasını tekrar eden savcı, İmamoğlu’nun 4 yıl 1 aya kadar hapsini istedi.

14 ARALIK'A ERTELENDİ

Davada, mahkeme reddi hakim taleplerinin görüşülmesi için duruşmayı 14 Aralık’a erteledi.

'SİYASİ YASAKLILIK' GÜNDEMDE

İmamoğlu'nun ceza alması halinde siyasi yasaklı olması gündemde.

İMAMOĞLU: AYAĞINIZI DENK ALIN! BU DAVA TAMAMEN SİYASİ

Kritik duruşma öncesi açıklamalarda bulunan İBB Başkanı İmamoğlu, "Bu dava tamamen siyasidir. Kayyum atayıp belediyeyi nasıl ele geçiririm diye düşünüyorlar. AK Parti içinde siyaset yapan birçok dostum var. Ancak AK Parti'de öyle insanlar da var ki ellerini ovuşturup benim görevime konmak istiyorlar. Kimin malına konuyorsun? Ayağınızı denk alın! Adil olun, adaleti etkilemeyin. Buna aracı olmayın.Ben Türk yargısına güvenmek istiyorum." diye konuşmuştu.

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DAVA BUGÜNE ERTELENMİŞTİ

21 Eylül'de görüşen duruşmada Kartal'da bulunan adliyenin çevresinde olağanüstü 'güvenlik' önlemleri alınmış; her türlü toplanma, basın açıklaması ve gösteri yürüyüşü yasaklanmıştı. Mahkeme heyeti, toplanır toplanmaz tanıkların dinlenmesi için davayı 11 Kasım'a ertelemişti.

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"EKREM İMAMOĞLU'NUN KİMSEYE YEDİRMEYİZ"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada "Şimdi de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızı siyasi yasaklı yapmaya çalışıyor. Açık ve net söylüyorum; Ekrem İmamoğlu büyük lokmadır, boğazınıza takılır ve kalır. Biz, Ekrem İmamoğlu'nu kimseye yedirmeyiz." ifadesini kullanmıştı.

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Ekrem İmamoğlu

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