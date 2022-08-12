SON DAKİKA | İBB Başkanı İmamoğlu eleştirilere yanıt verdi, AK Partili vekile yüklendi: Unutmayacağım

Son dakika: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, görevdeki 3 yılını değerlendirdi. "Parti rozetini çıkardık. Vatandaşa hizmette ayrım yapmadık." diyen İBB Başkanı İmamoğlu, altyapıdan sosyal hizmetlere onlarca proje ortaya koyduklarını ve 24 yılda AK Parti'nin yapamadığı bir çok hizmeti 1146 günde hayata geçirdiklerini söyledi. Kendisi hakkında gelen eleştiriler de yanıt veren İmamoğlu, "Eleştirenler bizi seçecek" diye konuştu.

İMAMOĞLU NET KONUŞTU: "UNUTMAYACAĞIM"

Cumhuriyet Gazetesine konuşan İBB Başkanı, ailesiyle yaptığı tatilin detaylarının AK Partililer tarafından en ayrıntısına kadar bilindiğini iddia ederek “Ailemle planlı tatile çıktım, AKP’li bir vekil kaldığım otelin havalimanına 74 kilometre uzaklıkta olduğumu yazdı. Hangi otelde kaldığımı nereden biliyor? Bu detaya nasıl hâkim oldu? MOBESE’den takip edilme sürecinin üstünü örtmeye çalışanları asla unutturmayacağım, unutmayacağım.” dedi.

"ELEŞTİRİYE AÇIĞIM"

Kendisiyle ilgili özellikle son dönemde gelen eleştirilere de yanıt veren İmamoğlu, bu durumdan rahatsız olmadığını belirtirken, “Eleştirileri dinlemeyi çok severim. Benim en çok eleştirildiğim yer evimdir. Eşim sağlam bir eleştiricidir. Otoriter rejimin ülkeye ödettiği bedelin bir daha yaşanmaması adına eleştirileri dinleyen, bunun nimet olduğunu bilen biriyim.” diye konuştu.





