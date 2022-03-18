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  4. Son dakika: İBB Başkanı İmamoğlu'ndan kar uyarısı: Gün ve saat verdi!

Son dakika: İBB Başkanı İmamoğlu'ndan kar uyarısı: Gün ve saat verdi!

18.03.2022 20:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kar yağışına ilişkin önemli uyarılarda bulundu. Afet Koordinasyon Merkezinde (AKOM) konuşan İmamoğlu, "Şu saat itibarıyla, yarını da içine alan ve de en etkili yağışın yarın olacağını ifade etmemizin gerekli olduğunu düşünüyorum. Yarın gün boyu belli molalarla akşama kadar etkili bir kar yağışı söz konusu İstanbul'da" dedi. İmamoğlu ayrıca, kent sakinlerine toplu taşıma kullanmalarını tavsiye etti.

Son dakika: İBB Başkanı İmamoğlu'ndan kar uyarısı: Gün ve saat verdi!

Son dakika... İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kar yağışının bugün ve özellikle yarın etkisini sürdüreceğini belirterek, "Mümkün olduğu kadar araçla çıkılmaması, mutlaka toplu taşımanın kullanılması çok önemli bir husus." dedi.

İmamoğlu, kentte etkisini sürdüren kar yağışına ilişkin Afet Koordinasyon Merkezinde (AKOM) açıklamalarda bulundu.

YARINA İŞARET ETTİ

Mart ayının son yılların en yağışlı ve en fazla kar alan döneminin yaşadığını, cuma, cumartesi ve pazar günlerini kapsayan kar yağışının İstanbul'da etkili olacağını ifade eden İmamoğlu, Vali Ali Yerlikaya'nın okulları tatil etmesiyle beraber daha sorunsuz bir gün geçirildiğini dile getirdi.

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Beklenilen kar yağsa da havanın ısısından ötürü sorun çıkarmadığını kaydeden İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Şu saat itibarıyla, yarını da içine alan ve de en etkili yağışın yarın olacağını ifade etmemizin gerekli olduğunu düşünüyorum. Yarın gün boyu belli molalarla akşama kadar etkili bir kar yağışı söz konusu İstanbul'da. O açıdan yarının tedbirli geçirilmesini, vatandaşlarımızın özellikle yetkili kurumların, bizlerin açıklamalarını takip etmelerini diliyoruz. Mümkün olduğu kadar araçla çıkılmaması, mutlaka toplu taşımanın kullanılması çok önemli bir husus. Çok mecbur kalındığında da çıkılan araçların kış koşullarına uygun olması şart. İnşallah sağlıkla, huzurla vatandaşlarımızın evine vardığı, bütün görevli arkadaşlarımızın görevlerini yerine getirdiği bir akşamı diliyorum."

Metro seferlerinin gece saat 02.00'ye kadar devam edeceğini aktaran İmamoğlu, İETT'nin bugün 31 bin 257 sefer düzenlediğini, belli hatlara da ihtiyaç halinde ek seferler koyacağını dile getirdi.

"İSTANBUL'DA HER ŞEY GAYET İYİ GİDİYOR"

İBB'nin, 9 bin 500'e yakın çalışanı, 2 binin üzerinde aracıyla sahada olduğuna dikkati çeken İmamoğlu, şunları kaydetti:

"5 bin 700 ton tuz kullanıldı. Tuz stokumuz oldukça güçlü bir şekilde depolarımızda mevcut. Olası sıkışmalara dönük kumanya gibi hizmetleri arkadaşlarım sahada sürdürüyorlar. Şu anda 603 evsiz vatandaşımız misafir edilmekte. Sokak hayvanlarıyla ilgili de tedbirlerimiz Veterinerlik Müdürlüğümüz vasıtasıyla sürmekte. Dolayısıyla 4 bin 23 kilometrelik sorumluluk alanımızda, özellikle metrobüs güzergahının tümden açık kalmasıyla ilgili de etkili bir araç ekibimizin de orada var olduğunu belirtiyorum. İstanbul'da her şey gayet iyi gidiyor. Başta AKOM, AFAD olmak üzere, İstanbul Valiliği, İBB'miz olsun açıklamalarını vatandaşlarımızın takip etmelerini, ona göre hareket etmelerini diliyorum. İnşallah sıkıntısız bir hafta sonu geçirip, tahmin ediyorum ki kar yağışını bu sene adına uğurlamış olacağız. Yarın yine AKOM'da birlikte olacağız." (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu İstanbul
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