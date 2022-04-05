Son dakika: İBB ile İçişleri Bakanlığı arasında karşılıklı açıklamalar devam ediyor: "Bakanlık İmamoğlu'nu doğrulamıştır"

Son dakika: İçişleri Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi arasındaki soruşturma temelli karşılıklı açıklamalar devam ediyor. Son açıklama akşam saatlerinde İBB tarafından yapıldı. 8 maddelik açıklamada "Bakanlık bu açıklamasıyla Sayın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu doğrulamıştır" ifadesi dikkat çekti. Peki o 8 maddede neler var? İşte tüm detaylar...

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bugün Fox Tv’de Çalar Saat Programı’nda gazeteci İsmail Küçükkaya’nın kamuoyunda ‘İBB’deki Terör Soruşturması’ olarak bilinen sorusuna verdiği yanıtlara, İçişleri Bakanlığı tarafından açıklama yapıldığı görülmüştür. Bakanlığın açıklamasındaki bazı hususları düzeltmek adına, kamuoyuna açıklama yapmak kaçınılmaz olmuştur.

1- İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, TV programında soruşturmanın sadece personelle sınırlı kalmadığını, her konuda soruşturma yapıldığını belirtmiştir. Bakanlık açıklamasında bunu doğrulamış ve ‘ Personel, ihale ve iş yeri ruhsatlarına ilişkin özel teftiş başlatılmıştır’ demiştir. Yani süreç, sadece yola çıkıldığı gibi personele yönelik güvenlik soruşturması değildir. Ayrıca bazı iştiraklerimizde de farklı incelemeler devam etmektedir. Bu açıklama göstermiştir ki Bakanlık, Sayın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun açıklamasını doğrulamıştır.

2- İçişleri Bakanlığı açıklamasında ‘Bazı personeller hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması talebi apar topar yapılmıştır’ denmektedir. Bir kamu kuruluşuna yönelik bu itham kabul edilebilir değildir. Aralık 2021’de yani 4 ay önce TBMM Genel Kurulu’nda Sayın İçişleri Bakanı’nın teamüllere aykırı olarak yaptığı ‘apar topar’ açıklamanın ardından İBB süreçten haberdar olmuştur.

3- Resmi açıklamalarla, terör örgütü isimleri ve bunlarla iltisaklı personel sayıları açıkça belirtilmiştir. Buna rağmen aradan geçen 4 ayda iddia edilen ‘557 terör iltisaklı’ personele rastlanmamıştır. Sayın İçişleri Bakanı’nın açıklamalarının ardından İBB hemen iç denetim başlatmıştır. Denetim hem geçmiş döneme hem de günümüze yönelmiş ve detaylı araştırmalar yapılmıştır.

4- 86 bin personelimizden 4500 tanesinin adli sicil kayıtları elimizde olsa da, arşiv araştırmasının eksik olduğu tespit edilmiş ve evraklar İstanbul Valiliği’ne gönderilmiştir. Neticede bu zamana kadar 1600 personelimizin araştırması tamamlanmış ve sonuçlar tarafımıza iletilmiştir.

5- Yapılan incelemelerde 1600 personelin taranmasından, 13 personelle ilgili arşiv kaydına rastlanmıştır. Yine İBB’nin geçmiş döneme dair incelemesinde önceki yönetimlerce işe alınan 5 personelin de arşiv kaydı olduğu ortaya çıkmıştır. Bu 18 kişiyle ilgili mevzuat hükümlerince gerekli işlemler yapılmıştır. İş akitleri fesh edilen kişiler, Bakanlık açıklamasında iddia edildiği gibi DİAYDER soruşturması kapsamında işten çıkarılan kişiler değildir. Bakanlığımız bu konuda ayrıntılı bilgi isterse, İBB makamlarınca bu bilgi derhal verilecektir.

6- İçişleri Bakanlığı açıklamasında, İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu’nun ‘Belediyede 80 tane müfettiş var’ sözlerine ilişkin yaptığı açıklamada, İBB ve bağlı kuruluşlarında 23 tane müfettiş olduğu bilgisi verilmiştir. Burada kast edilen sadece müfettişler değil, onlara eşlik eden uzmanlar, baş kontrolörler vb. kamu görevlileridir. Her kamu kurumu ve kuruluşu gibi İBB’de de devletimizin çeşitli kurumları tarafından denetlenmektedir ve denetlenmelidir. Değerli kamu görevlilerimiz ile işbirliği içinde çalışmalarımız sürmektedir. O yüzden bugünkü açıklamaların ‘görevi etkileme’ amacı taşıdığını iddia etmek doğru değildir. Keza 3 yıllık süreçte İBB’ye ve bağlı kuruluşlarına gelen müfettiş sayısını 80 ile sınırlamak da doğru olmaz.

7- Son olarak, bundan 4 ay önce ‘apar topar’ şekilde İBB’deki 557 personelin terör örgütleriyle iltisaklı olduğu iddia edilmiştir. Bu kişilerin kimler olduğunu öğrenmek için İBB tarafından, İçişleri Bakanlığı ve İstanbul Valiliği dahil gönderdiğimiz yazılı taleplere hiçbir yanıt verilmemiştir. Hal böyleyken kuşkusuz 86 bin İBB personeli zan altında bırakılmıştır. Çünkü 86 bin çalışan içinde ‘bilinmeyen 557 kişiden’ bahsedilmektedir.

8- İBB ve bağlı kuruluşlarında görev yapan başta müfettişlerimiz dahil, devletimizin tüm görevlileri ile sıkı bir işbirliği içinde çalışıldığının altını bir kez daha çizmek isteriz. Hele hele ‘terör suçlaması’ gibi hassas bir konuda vatan ve millet sevgisi çok iyi bilinen İBB Başkanı ve tüm personellerimiz üzerine düşen görevi her zaman yapmıştır, yapmaya da devam edecektir.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NE AÇIKLAMA YAPMIŞTI?

İçişleri Bakanlığındna yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;



"İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde ilk defa işe alımlarda güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sürecinin gereği gibi işletilmediği anlaşılmıştır. Büyükşehir Belediyesince birçok personel hakkında hiç güvenlik soruşturması veya arşiv araştırması talebinde bulunulmadığı, bazı kişiler hakkındaki talebin ise müfettiş incelemesi başladıktan sonra apar topar yapıldığı anlaşılmıştır. İstihdam edilen kişiler arasında Emniyet birimlerimizce “suç veya istihbarat kaydı” bulunduğu bildirilen kişiler de mevcuttur. Hatta bu kişiler arasında hakkında terör sebebiyle adli soruşturma yapılmış, Anayasal düzene karşı işlenen suçlar ve terör suçları sebebiyle mahkumiyet kararı almış kişiler de bulunmaktadır."

İMAMOĞLU NE DEMİŞTİ?

Öte yandan bu sabah konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Bir suçlu varsa suçunu elbette çeker, bunu herkes için konuşuyorum. İkincisi şu ana kadar 8 kişi. Aylar önce manşetler atıldı. 121 milyar lirası kayıp diye İBB'nin. 3 yıldır karaladılar, yerden yere vurdular, iftiralar attılar. Bu bakanın ilk hakareti de değil bana. Bu memleket adına utanç verici bir konuşma yapmıştır, 86 bin İBB çalışanını zan altında bıraktılar. Bugün gelinen ortada bir şey yok, fos çıktı. 100'e yakın müfettiş var oturtacak yer bulamıyoruz. Girmedikleri konu kalmadı. Bir şey bulmadan gelmeyin talimatı almışlar belli ki” diye konuşmuştu.

