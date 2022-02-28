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  4. Son dakika: İbrahim Kalın'dan 'Ukrayna' diplomasisi

Son dakika: İbrahim Kalın'dan 'Ukrayna' diplomasisi

28.02.2022 18:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Dış Politika Başdanışmanı Yuri Uşakov ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Yapılan iki ayrı telefon görüşmesinde Ukrayna'daki gelişmeler ele alındı.

Son dakika: İbrahim Kalın'dan 'Ukrayna' diplomasisi

Son dakika... Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ve Rusya Dış Politika Başdanışmanı Yuri Uşakov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

MASADA UKRAYNA VARDI

Sözcü Kalın'ın Uşakov ile görüşmesinde Ukrayna’daki çatışmalar ve Rusya Federasyonu ile Ukrayna arasında yapılan müzakerelerde gelinen son nokta ele alındı.

Diplomatik girişimlerin sonuç vermesi ve ateşkes müzakerelerinin başarıyla sonuçlanmasının bölgenin barış ve istikrarı açısından önemine vurgu yapıldı. Çatışma ve gerginlik ortamının bir an önce sonlandırılması için ortak çabaların arttırılması hususunda mutabık kalındı.

JAKE SULLİVAN İLE KRİTİK TEMAS

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.

Türkiye'nin, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve siyasi birliğini desteklediği vurgulandı.

Ukrayna ile Rusya arasında yürütülen barış görüşmelerinin sonuç vermesi ve ateşkesin sağlanması için ortak çabaların yoğunlaştırılması hususunda mutabık kalındı. (AA-DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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