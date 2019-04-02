Son dakika! İbrahim Kalın: Gerçeklerden uzak senaryolarla kendilerini avutuyorlar

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, seçim sonuçları hakkında açıklamalarda bulundu. Twitter'dan paylaşım yapan Kalın, 'Erdoğan için sonun başlangıcı' söylemine tepki gösterdi.

İbrahim Kalın'ın paylaşımı şöyle:

"Birileri yine “Erdoğan için sonun başlangıcı” söylemini ısıtmaya çalışıyor. Gerçeklerden uzak senaryolarla kendilerini avutuyorlar. AK Parti oyların 44.3’ünü, Cumhur İttifakı 51.6’sını kazandı.

2023’e kadar seçim yok. Demokrasi yarışını ideolojik körlüğe dönüştürmeyelim."

İngiliz gazetesi The Guardian'ın yazarlarından Simon Tisdall, yerel seçim sonuçlarını yorumladığı makalesinde "Türkiye'deki seçim şoku Erdoğan için sonun başlangıcı mı?" ifadelerini kullanmıştı.

Birileri yine “Erdoğan için sonun başlangıcı” söylemini ısıtmaya çalışıyor. Gerçeklerden uzak senaryolarla kendilerini avutuyorlar.

AK Parti oyların 44.3’ünü, Cumhur İttifakı 51.6’sını kazandı.

2023’e kadar seçim yok.

Demokrasi yarışını ideolojik körlüğe dönüştürmeyelim. — Ibrahim Kalin (@ikalin1) 2 Nisan 2019



