HABER

Son dakika! İbrahim Kalın: Gerçeklerden uzak senaryolarla kendilerini avutuyorlar

SEÇİM HABERLERİ  | 02.04.2019 10:22 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından seçim sonuçlarıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Kalın, "AK Parti oyların 44.3’ünü, Cumhur İttifakı 51.6’sını kazandı. 2023’e kadar seçim yok" ifadelerini kullandı.

Son dakika! İbrahim Kalın: Gerçeklerden uzak senaryolarla kendilerini avutuyorlar

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, seçim sonuçları hakkında açıklamalarda bulundu. Twitter'dan paylaşım yapan Kalın, 'Erdoğan için sonun başlangıcı' söylemine tepki gösterdi.

İbrahim Kalın'ın paylaşımı şöyle:

"Birileri yine “Erdoğan için sonun başlangıcı” söylemini ısıtmaya çalışıyor. Gerçeklerden uzak senaryolarla kendilerini avutuyorlar. AK Parti oyların 44.3’ünü, Cumhur İttifakı 51.6’sını kazandı.
2023’e kadar seçim yok. Demokrasi yarışını ideolojik körlüğe dönüştürmeyelim."

İngiliz gazetesi The Guardian'ın yazarlarından Simon Tisdall, yerel seçim sonuçlarını yorumladığı makalesinde "Türkiye'deki seçim şoku Erdoğan için sonun başlangıcı mı?" ifadelerini kullanmıştı.


Uçağa bunlarla binmeye çalışınca... Polis bile şaşkına döndü!Uçağa bunlarla binmeye çalışınca... Polis bile şaşkına döndü!
AK Parti harekete geçti! '1000 oyun altında fark söz konusu'AK Parti harekete geçti! '1000 oyun altında fark söz konusu'
Son dakika! YSK Başkanı Sadi Güven'den yerel seçim açıklamasıSon dakika! YSK Başkanı Sadi Güven'den yerel seçim açıklaması
Anahtar Kelimeler:
İbrahim Kalın ak parti Recep Tayyip Erdoğan

En Çok Okunan Haberler

ABD'den flaş Türkiye ve F-35 kararı!

ABD'den flaş Türkiye ve F-35 kararı!

Ekrem İmamoğlu'ndan CHP'lilere çağrı: Nöbete gelin

Ekrem İmamoğlu'ndan CHP'lilere çağrı: Nöbete gelin

Sette yaşanan krize açıklama geldi! 'Bana laf attı'

Sette yaşanan krize açıklama geldi! 'Bana laf attı'

Çukur'da Onur Saylak fırtınası esti!

Çukur'da Onur Saylak fırtınası esti!

AK Parti'den seçimlere ilişkin önemli açıklama

AK Parti'den seçimlere ilişkin önemli açıklama

Çöp kutusundan mühürlü oy pusulası çıktı! Soruşturma başlatıldı

Çöp kutusundan mühürlü oy pusulası çıktı! Soruşturma başlatıldı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Anadolu Ajansı İstanbul verilerini güncelledi

Anadolu Ajansı İstanbul verilerini güncelledi

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

YSK Başkanı Sadi Güven'den son dakika yerel seçim açıklaması

YSK Başkanı Sadi Güven'den son dakika yerel seçim açıklaması

Ekrem İmamoğlu, Türkiye'ye duyurdu: İstanbul'u kazandık!

Ekrem İmamoğlu, Türkiye'ye duyurdu: İstanbul'u kazandık!

Diğer Haberler
AK Parti Siirt'te seçim sonuçlarına itiraz etti

AK Parti harekete geçti! '1000 oyun altında fark söz konusu'

Son dakika! YSK Başkanı Sadi Güven'den yerel seçim açıklaması

Son dakika! YSK Başkanı Sadi Güven'den yerel seçim açıklaması

Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifadan döndüğü an!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifadan döndüğü an!

İstanbul, Ankara, İzmir... Hangi anket şirketi, ne açıklamıştı?

İstanbul, Ankara, İzmir... Hangi anket şirketi, ne açıklamıştı?

Bu köyden 2 belediye başkanı çıktı

Bu köyden 2 belediye başkanı çıktı

Melih Gökçek, Mansur Yavaş'ı tebrik etti

Melih Gökçek, Mansur Yavaş'ı tebrik etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.