Son dakika: İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı Türkiye'deki Suriyeli sayısını açıkladı

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Bakanlık'ta "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı" düzenledi.

Türkiye'deki ve ülkesine geri dönen Suriyeli sayısını açıklayan Çataklı, "Ülkesine dönen Suriyeli sayısı 373 bin 592. Bugün itibarıyla ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı 3 milyon 571 bin 30'dur" diye konuştu.

Çataklı'nın açıklamasından satır başları:



"Kıran operasyonları kapsamında, 1'i turuncu 3'ü gri kategoride aranan toplam 144 terörist etkisiz hale getirildi.

Aralık ayında 3'ü sözde üst düzey, 211 terörist etkisiz hale getirildi.

11 Kasım 2019'dan sonra sınır dışı edilen yabancı terörist savaşçı sayısı 150 oldu.

Ghosn'un kaçışıyla ilgili görevlendirilen 2 mülkiye, 1 polis müfettişinin çalışmaları devam ediyor."

Kaynak: AA

