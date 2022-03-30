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Son Dakika | İçişleri Bakanı Soylu'dan Meral Akşener'e sert yanıt: Yapmak istediğin şey, bir FETÖ senaryosu

30.03.2022 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Teşkilatıyla ilgili açıklamaları nedeniyle İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e tepki gösterdi. Akşener'e 'Zafiyet Hanım' diye seslenen Soylu "Yapmak istediğin şey, bir FETÖ senaryosu" ifadelerini kullandı.

Son Dakika | İçişleri Bakanı Soylu'dan Meral Akşener'e sert yanıt: Yapmak istediğin şey, bir FETÖ senaryosu

Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e çok sert yanıt verdi. Partisinin grup toplantısında Emniyet Teşkilatı ve yaşanan sorunlarla ilgili konuşan Akşener'e tepki gösteren Bakan Soylu, "Yapmak istediğin şey, bir FETÖ senaryosu. Başaramayacaksın Zafiyet Hanım" dedi.

SON DAKİKA | SOYLU'DAN AKŞENER'E: ZAFİYET HANIM...

"Türkiye’nin bugünkü huzur ortamında sadakat ve fedakarlıklarıyla katkısı büyük olan Emniyet Teşkilatımızı istismara, 15 Temmuz öncesi gibi kendisini 'müstakbel başbakan' atayan Zafiyet Hanım da katılmış" diyen İçişleri Bakanı Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Polisimize; Cumhurbaşkanı aday adayı ve avanesi ile uyuşturucu taciri karalamasına,küçük ortağınız HDP tarafından "beyaz toros" suçlamasına ve FETÖ'cülerin alçak iftiralarına, meczupların saldırılarına ses çıkaramayan Akşener; anlıyorum ki, Gaziantep'teki kaptagonculardan kurtulamamış!

"SENİ EN İYİ BİZ BİLİRİZ"

Şehit ailesine küfreden müptezeli koruyan, çok kıymetli(!) devlet büyüğü;
Çok kıymetli kendi kendini atayan "müstakbel başbakan",
O kadar zayıf oynuyorsun ki;daha önce söyledim;
seni en iyi biz biliriz
Seni en iyi bildiğimizi de en iyi sen bilirsin.

Emniyet Teşkilatımız her an başarıdan başarıya koşarken Kahraman Polisimiz ağzına hiç yakışmıyor...

Son üç yıldır TÜİK araştırmasında Kamu Hizmetlerinde Vatandaş Memnuniyetinde 1. sıra Asayiş Hizmetleri.

Tüm araştırmalarda terör, ülkemiz sorunları arasında artık en alt sıralarda.
Türkiye’nin en güvenilir kurumları arasında polis en ön sıralarda.

Yapmak istediğin şey, bir FETÖ senaryosu:
Türkiye’nin en güvenilir noktasına saldırmak.

Başaramayacaksın Zafiyet Hanım"

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MERAL AKŞENER NE DEMİŞTİ?

Partisinin grup toplantısında konuşan İYİ Parti lideri Akşener şu ifadeleri kullanmıştı;

"Devlet kurumlarıyla devlettir. Yegane unsur da düzendir. Düzenin olmadığı bir anlayışta millet ne refaha, ne huzura, ne de mutluluğa ulaşamaz. Tüm hak ve hürriyetlerimiz devletin kurduğu düzen içinde güvende olabilir. Güvenlik aynı zamanda insan haklarını korumak ve kamu düzenini sağlamak demektir. Devletin hafızasıyla, birikimiyle kurduğu düzen hem vatandaşların hak ve özgürlüklerini kullanabileceklerini, hem de devletin tedbirler almasını içerir.

Bugün dünya savaşın, salgının, göçün kıskacı altında. Devletlerin güvenliğini sağlama kapasiteleri ülkelerin refaha ulaşmada bir ön koşul olmaya devam ediyor. İçişleri Bakanlığı'nın temel görevi, memleketimizin güvenliğini sağlamak, vatandaşımızın hakkını korumaktır. Emniyet teşkilatımız terörden, cinayete birçok alanda fedakarlıklar yaparak çalışıyorlar.

ASKENER

Polis kardeşlerimiz gösterdikleri fedakarlık karşısında, siyasi baskılarla, mobbingle karşılaşıyorlar. Kirli bir düzenle karşılaşıyorlar. İstifalar ve canımızı yakan intihar vakaları artıyor. Koruma polislerinin çektiklerini anlatamam. O insanların AK Partili insanlar tarafından köle gibi görüldüklerini, bu müthiş kişiler tarafından haklarında olumsuz bir kelime söylendiğine katlandıkları psikolojik baskı mı dersiniz... Böyle vahim bir kibirlilik insanları nasıl bir ezme halini hiçbir dönemde görmedim.

"EMNİYET TEŞKİLATIMIZIN EMEĞİNİ SÖMÜRÜYORLAR"

Bay kriz ve usta İçişleri Bakanı hiçbir sorun yokmuş gibi davranarak, umursamaz tavır takınarak kirli düzeni devam ettiriyorlar. Kul hakkına giriyorlar, emniyet teşkilatımızın emeğini sömürüyorlar. Teşkilatımızın hakkına giriyorlar, 3600 ek göstergede bir gelişme yok. Son olarak da emniyet teşkilatımızın huzuruna göz diktiler. Yeni tayin sistemine göre tayin bölgeleri 4 bölgeye ayrıldı. Bir polis kardeşimiz 4 defa tayin edilecek.

Sizler vazifenizi yapmak istiyorsunuz, hak ettiğiniz koşullarda çalışmak istiyorsunuz, emeğinizin karşılığını görmek istiyorsunuz farkındayız. Sizleri kendi iktidarı önüne bir kalkan yapmak istiyor. En doğal haklarınızı lütuf gibi sunuyor. Söz veriyorum; kahraman Türk polisinin değerini sadece şehit olduğunda bilen bu köhnemiş zinhiyeti mutlaka değiştireceğiz. 3600 ek göstergeyi çıkarmak da bize nasip olacak.

Ülkemizi bu devlet krizinden kurtarmak bizim elimizde. Memleketimizi İYİ Partimizin güneşiyle ısıtmak bizim elimizde. Bunları gerçekleştirmemize çok az kaldı. Asıl mücadele şimdi başlıyor. İYİ Parti'nin gücünü onlar da görüyor. Mutlaka başaracağız."

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