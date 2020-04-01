Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan koronavirüs tedbirlerine ilişkin yeni açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarından satır başları: Kamu düzenin ayakta tutmak bizim açımızdan en önemli süreçtendir. İkincisi sağlık sisteminin ayakta kalması salgının bulaşıcı ve onun oluşturacağı hastaların ve sağlık sisteminin neredeyse işleyemez haline getirmemesini temin etmek. Üçüncüsü belirsiz bir sürecin gıda tedarik zincirlerinin devam etmesi esastır ve dördüncüsü sosyal mesafe ve sosyal izolasyonun sağlanmasını sağlamaktır. Dünyada Almanya’nın kendine ait farklı bir yöntemi var. İtalya’nın ABD’nin farklı bir yönetim var. Belli merkezlere ve ülke genellerine yönelik farklı yönetimleri var biz bütün bunları izliyoruz. 81 ilin giriş ve çıkışındaki denetimleri sıklaştırdık. Şehirlerden şehirlere gitmeyin bunu daha da zorlaştıracağız. Taşınma halinin son bulması gerektiği bir dönemdeyiz. Bu özel dönemde yer değiştirmememiz lazım. Esas itibariyle biz fiili bir zorluk çıkarmaya çalışıyoruz bunu çok net ifade ediyorum. Kendi şehirleri dışına çıkmaların istemiyoruz. Bunun için tüm özel araçlarda kontrol yapıyoruz.

Şimdi gerek umreciler gerekse de yurt dışından gelen öğrenciler yurtlarımızdaydı. Toplam 18 bin kişi yurtlarda kalıyordu. Buradan muradımız şu; Otobüs yolculuğu yüzde 99 azaldı. Uçak yolculuğu günde birkaç sefere düştü. Üretim için gidenlerle ilgili bir kısıtlama yok. Biz özel araçların il dışına çıkmaların arzu etmiyoruz. Bunun için her türlü zorluğu oluşturacağımıza inanıyorum. Biz veriler üzerinden bu mesele başladığından itibaren ölümler başladığı andan itibaren sürekli önlem almaya çalışıyoruz. Aldığımız her tedbirle özellikle inanların dışarıya çıkmamasını ikna etmeye çalışıyoruz. Aldığımız tedbirlerle de bunu uyguluyoruz. Hem tembihlerimiz hem de ortaya koyduğumuz stratejinin başarıya ulaştığına inanıyoruz. Özellikle eğer 18 büyükşehir belediyesine ait toplam yolcu hareketliliği gelirse tam anlamıyla gözükecektir. Bunun farklı olduğu illerde var. Bir gevşeme olursa biz başka bir tedbir alacağız. İllerde bazı özel araçları da kısıtlayabiliriz. "KARANTİNA KARARLARI ALINIYOR" Yüz hanelik yerde 8-10 vaka görülürse bu bir risktir. Temas başladığı andan itibaren o beldenin tamamı bu virüs ile karşı karşıya kalacaktır. Değerlendirme yapılıyor ve karantina kararı alınıyor.