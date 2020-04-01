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  4. Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan şehirler arası seyahat açıklaması

Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan şehirler arası seyahat açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.04.2020 20:45 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı canlı yayında soruları yanıtladı. Soylu, "Üretim tedarik zincirlerinin devam etmesi şarttır. Şehirler arası seyahati daha da zorlaştıracağız.

Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan şehirler arası seyahat açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarından satır başları:

Sağlık sisteminin ayakta kalması bizim için önemli. Belirsiz bir süreç bu. Mümkün olduğunca herkesi evde tutmak istiyoruz.

Üretim tedarik zincirlerinin devam etmesi şarttır.

81 ilin giriş ve çıkışlarını sıkılaştırdık. Şehirlerden şehirlere gitmeyin.

Evde kalın ve şehrinizi terk etmeyin.

100 binin üzerinde uçak ve otobüsle şehir değiştirme talebi var.

Şehirler arası seyahati daha da zorlaştıracağız.

"24 VİLAYETİMİZDE KARANTİNA TEDBİRİ UYGULUYORUZ"

24 vilayetimizde karantina tedbiri uyguluyoruz. Valilerimize bu karantina tedbirinin mümkün olduğunca görüldüğü yerde artırılması talimatını verdim.

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