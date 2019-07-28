HABER

Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'Suriyeli' açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2019 17:30 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Son günlerde özellikle İstanbul üzerinden yürütülen konu, tamamen düzensiz ve kaçak göçle mücadeleyle ilgili bir konudur. Geçici koruma statüsündeki hiçbir Suriyelinin, ikamet izniyle ülkemizde bulunan bir kişinin sınır dışı edilmesi gibi bir durum asla söz konusu değildir" açıklamasını yaptı.

Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'Suriyeli' açıklaması

İşte Süleyman Soylu'nun açıklamaları:

Son günlerde özellikle İstanbul üzerinden yürütülen konu, tamamen düzensiz ve kaçak göçle mücadeleyle ilgili bir konudur. Geçici koruma statüsündeki hiçbir Suriyelinin, uluslararası koruma statüsüyle ülkemizde bulunan bir yabancının veya ikamet izniyle ülkemizde bulunan bir kişinin sınır dışı edilmesi gibi bir durum asla söz konusu değildir, kabul edilebilir değildir. Bunu yapabilme kabiliyetine ve hakkına da sahip değiliz. Ne böyle bir istemimiz var ne böyle bir eylemimiz var ne böyle bir hakkımız var. Bu kadar açık ve net.

Geçen yıl 268 bin kaçak göçmen yakalandı. Bu yıl, günümüz itibarıyla yakalanan düzensiz veya kaçak göçmen sayısı 165 bini geçmiş durumda. Bu şu demektir; bir operasyon yürütüyoruz, yıl sonu itibarıyla bu 300 bini aşar.

Emina Jahovic'ten yaz paylaşımlarıEmina Jahovic'ten yaz paylaşımları
'Barış ve Hayat'ı ahşapla buluşturdu'Barış ve Hayat'ı ahşapla buluşturdu
Yüzme yarışında sahibinin peşinden suya atlayan köpek ilgi odağı olduYüzme yarışında sahibinin peşinden suya atlayan köpek ilgi odağı oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Süleyman Soylu Suriyeli

En Çok Okunan Haberler

8.5 saatlik yol 3.5 saate düşecek! Bir kısım daha açılıyor

8.5 saatlik yol 3.5 saate düşecek! Bir kısım daha açılıyor

Tartışılan belediye başkanından açıklama

Tartışılan belediye başkanından açıklama

Yüzbinleri ilgilendiriyor! Yarın 23.59'da sona erecek

Yüzbinleri ilgilendiriyor! Yarın 23.59'da sona erecek

Üstsüz poz verip duyurdu! 'Beyaz tenim...'

Üstsüz poz verip duyurdu! 'Beyaz tenim...'

81 ilde düğmeye basıldı! 11 bin eve baskın

81 ilde düğmeye basıldı! 11 bin eve baskın

Dünyayı tedirgin eden açıklama! Yeniden faaliyete geçiyor

Dünyayı tedirgin eden açıklama! Yeniden faaliyete geçiyor

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ay ve Mars arasında gerilim!

Ay ve Mars arasında gerilim!

En güzel Cuma mesajları

En güzel Cuma mesajları

Okuyucu Yorumları 7 yorum
işte bu sebeple halkın güvenini kaybettiniz ve seçilemeyeceksiniz... işte bu sebeple binali yıldırıma oyvermedik ve yine akp içinde halkın cevabı aynı olacak... geçici ikamet değil sürekli oturma izniyle bu insanların ülkede kargaşa çıkarmasına seyirci bıraktınız türkiye halkını.. tabi tüm milleti çileden çıkardınız..bunun elbette seçimlerde bir cevabı olacaktır bunu unutma süleyman soylu..
istoç a geldiğinizde suriyeliler için bize 6 ay verin demiştiniz. demek seçim kazanılmayınca istanbulda hikaye ye döndü laflar :)
Hiç bir suriyelinin sınırdışı edilmesi söz konusu değilmiş! yazıklar olsun! geçen gün noter gittim işim vardı yaşları 19-25 arasında değişen ben diyeyim 30 kişi siz deyin 40 kişi gruplar halinde suriyeli vardı oradaki görevliye sordum bunlar niçin burda diye memur bana aynen şu cümleyi kullandı hükümet yasa çıkarmış şahıs firması açmak için imza beyannemesi çıkartıyorlar 19-25 yaşında türk genci değil işyeri açmak için para asgari ücretli çalışmak için iş bulamıyor! bunlar oturum izni almak için yasal süreci başlattılar! yazıklar olsun vatanımızı insanları huzunu bozmayı başardınız! heryerdeler
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Turuncu kategoride aranıyordu! Öldürüldü

Turuncu kategoride aranıyordu! Öldürüldü

Son dakika: Düzce'deki sel felaketinde bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Düzce'deki felaketten bir acı haber daha

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 'Kazdağları' açıklaması

Bakanlıktan 'Kazdağları' açıklaması

81 ilde günübirlik kiralanan evlere denetim

81 ilde düğmeye basıldı! 11 bin eve baskın

Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt'ın sağlık durumu hakkında açıklama

Yaşar Büyükanıt'ın sağlık durumu hakkında açıklama

Baronun gizli yazışması ortaya çıktı: Sakin olmayan bunu yapamaz

Baronun gizli yazışması ortaya çıktı: Sakin olmayan bunu yapamaz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.