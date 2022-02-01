SON DAKİKA | İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan uyuşturucu operasyonları için yeni karar: Artık gündüz yapalım

Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uyuşturucu operasyonlarıyla ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı. Son zamanlarda uyuşturucuyla mücadelede çok önemli yol katettiklerini belirten Bakan Soylu, operasyonlarla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Söz konusu operasyonların gece vakti yerine gündüz yapılması gerektiğini savunan Soylu, "Aleni şekilde yapıp gerçekleştirelim. Bunu tüm ülkeye yayalım" dedi.

SON DAKİKA | BAKAN SOYLU'DAN 'OPERASYON' TALİMATI: GÜNDÜZ BASALIM ALALIM

İçişleri Bakanı Soylu, yaptığı açıklamada "Uyuşturucu operasyonlarını artık gece yapmayalım. Gündüz yapalım, gündüz basalım alalım. Aleni şekilde yapıp gerçekleştirelim. Bunu tüm ülkeye yayalım" dedi.

CUMHURİYET TARİHİNİN REKORU

2021 yılında uyuşturucuyla mücadelede çok önemli başarılar elde ettiklerini de belirten Soylu "2021 yılında Cumhuriyet tarihi rekorlarını kırarak 22 ton 234 kilogram eroin, 2 ton 841 kilogram kokain ele geçirdik." dedi.



