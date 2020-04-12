HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu istifa etti

Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu istifa etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.04.2020 21:28 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu istifa etti. Soylu, istifa haberini kişisel Twitter hesabından duyurdu. Soylu açıklamasında "Hiç bir zaman zarar vermek istemediğim Aziz Milletimiz, hayatımın sonuna kadar da sadık olacağım Sayın Cumhurbaşkanım beni bağışlasın..." ifadelerini kullandı.

Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu istifa etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu istifa etti. Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Onurla yürüttüğüm İçişleri Bakanlığı görevimden ayrılıyorum" ifadesini kullandı.

İşte Soylu'nun yaptığı açıklama:

"Gayretle ve titizlikle yürütülen bir süreçte, tamamen salgının önlenmesine yönelik hafta sonu sokağa çıkma kararının uygulanmasının sorumluluğu, her yönüyle şahsıma aittir. Başlangıçta kısıtlı saatlerde de olsa ortaya çıkan görüntüler, mükemmel yönetilen bu süreçle uyuşmadı.. Yaşadığım onca tecrübe, sorumluluk kısmı üzerimizde olan bu olayda, böyle görüntülere yol açmamalıydı. İyi niyetle, hafta sonunda salgını ve bulaşı bir nebze durdurabilmek adına atılan bir adımdı. Hiç bir zaman zarar vermek istemediğim Aziz Milletimiz, hayatımın sonuna kadar da sadık olacağım Sayın Cumhurbaşkanım beni bağışlasın... Onurla yürüttüğüm İçişleri Bakanlığı görevimden ayrılıyorum... Tüm dostlara, mesai arkadaşlarıma Allahaısmarladık.. Allah milletimizi korusun..."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Lüks rezidansa baskın! İranlı manken gözaltına alındıLüks rezidansa baskın! İranlı manken gözaltına alındı
İçişleri Bakanı Soylu: Eleştirileri kabul ettimİçişleri Bakanı Soylu: Eleştirileri kabul ettim
Vitamin ve mineral deposu keçiboynuzunun faydalarıVitamin ve mineral deposu keçiboynuzunun faydaları
Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Son dakika

En Çok Okunan Haberler

Bakan Albayrak duyurdu! 3 ay, aylık bin 170 lira maaş desteği

Bakan Albayrak duyurdu! 3 ay, aylık bin 170 lira maaş desteği

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı 11 ilçe gezdi, kimse tanıyamadı

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı 11 ilçe gezdi, kimse tanıyamadı

Dünyaca ünlü Türk doktor 'çok iyi haber' deyip duyurdu: Potansiyel ilaçlar bulundu

Dünyaca ünlü Türk doktor 'çok iyi haber' deyip duyurdu: Potansiyel ilaçlar bulundu

Lüks rezidansa baskın! İranlı manken gözaltına alındı

Lüks rezidansa baskın! İranlı manken gözaltına alındı

Soydan sokağa çıkma yasağını eleştirince... Ünlü isimden şok sözler

Soydan sokağa çıkma yasağını eleştirince... Ünlü isimden şok sözler

Koronavirüsle ilgili umut veren sözler: Ramazan Bayramı’nda gündemimizden çıkacak

Koronavirüsle ilgili umut veren sözler: Ramazan Bayramı’nda gündemimizden çıkacak

İlginizi Çekebilir

Karantinada olan kadın, virüse rağmen astım hastası kocasını aldattı

Karantinada olan kadın, virüse rağmen astım hastası kocasını aldattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni koronavirüs açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni koronavirüs açıklaması

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Koronavirüsten ölen kişinin kimliğiyle ilgili açıklama

Koronavirüsten ölen kişinin kimliğiyle ilgili açıklama

Ankara'da kritik koronavirüs toplantısı!

Ankara'da kritik koronavirüs toplantısı!

Diğer Haberler
Meral Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: Zorunlu karantina ilan edin

Meral Akşener'den Erdoğan'a çağrı: Zorunlu karantina ilan edin

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Paskalya mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Paskalya mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan sokağa çıkma yasağıyla ilgili açıklama: Eleştirileri kabul ettim

İçişleri Bakanı Soylu: Eleştirileri kabul ettim

CHP'li Ağbaba: Genelge, koronayı yayma genelgesine dönüştü

CHP'li Ağbaba: Genelge, koronayı yayma genelgesine dönüştü

TBMM'de 'sokağa çıkma yasağı' tartışması

TBMM'de 'sokağa çıkma yasağı' tartışması

Kılıçdaroğlu'ndan 'sükunetinizi koruyun' çağrısı

Kılıçdaroğlu'ndan 'sükunetinizi koruyun' çağrısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.