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  4. Son dakika: İçişleri Bakanı Yerlikaya acı haberi duyurdu! Gaziantep'te polis helikopteri düştü: 2 pilot şehit oldu

Son dakika: İçişleri Bakanı Yerlikaya acı haberi duyurdu! Gaziantep'te polis helikopteri düştü: 2 pilot şehit oldu

04.02.2024 02:02 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Kartal Köyü mevkiinde Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait bir helikopterin kaza kırıma uğradığını duyurdu. Kazada 2 pilot şehit oldu, bir teknisyen yaralandı.

Son dakika: İçişleri Bakanı Yerlikaya acı haberi duyurdu! Gaziantep'te polis helikopteri düştü: 2 pilot şehit oldu

Son dakika: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya gece saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda acı haberi duyurdu.

AA-20240203-33608661-33608660-GAZIANTEPTE_POLIS_HELIKOPTERININ_DUSMESI_NEDENIYLE_2_PILOT_SEHIT_OLDU
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu akşam Gaziantep Havalimanı'na gitmek için Hatay Havalimanı'ndan havalanan Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı envanterine kayıtlı EM 708 kuyruk numaralı helikopterimiz, Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Kartal Köyü mevkiinde kaza kırıma uğramıştır. En son saat 22.49'da Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi'nin temas ettiği helikopterimizde bulunan 2 pilotumuz şehit olmuş, teknisyenimiz yaralanmıştır." ifadelerini kullandı.
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Kahraman pilotlara Allah'tan rahmet, ailelerine ve emniyet teşkilatına başsağlığı dileyen Yerlikaya, "Şehitlerimizin makamı ali olsun. Yaralı polisimize acil şifalar diliyorum." paylaşımında bulundu.

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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