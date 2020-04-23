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  4. Son dakika! İçişleri Bakanlığı: 3205 kişi hakkında idari/adli işlem uygulandı

Son dakika! İçişleri Bakanlığı: 3205 kişi hakkında idari/adli işlem uygulandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2020 10:58 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı, "Sokağa çıkma kısıtlaması öncesindeki denetimlerde, sosyal mesafe kuralını ihlal eden 3205 kişi hakkında idari/adli işlem uygulandı." açıklamasını yaptı.

Son dakika! İçişleri Bakanlığı: 3205 kişi hakkında idari/adli işlem uygulandı

İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma yasağı öncesi ve sonrası yapılan denetimlere ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Sokağa çıkma kısıtlaması öncesindeki denetimlerde, sosyal mesafe kuralını ihlal eden 3205 kişi hakkında idari/adli işlem uygulandı.

Denetimlerde, 20 yaş altı 2 bin 424, 65 yaş üstü 805 kişiye ve süresiz kapatılma kuralını ihlal eden, çalışma saatleri dışında faaliyet yürüten, sosyal mesafe kuralını uygulamayan 326 iş yerine idari/adli işlem uygulandı.

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İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma yasağı

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