Son dakika! İçişleri Bakanlığı: 3205 kişi hakkında idari/adli işlem uygulandı

İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma yasağı öncesi ve sonrası yapılan denetimlere ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Sokağa çıkma kısıtlaması öncesindeki denetimlerde, sosyal mesafe kuralını ihlal eden 3205 kişi hakkında idari/adli işlem uygulandı.

Denetimlerde, 20 yaş altı 2 bin 424, 65 yaş üstü 805 kişiye ve süresiz kapatılma kuralını ihlal eden, çalışma saatleri dışında faaliyet yürüten, sosyal mesafe kuralını uygulamayan 326 iş yerine idari/adli işlem uygulandı.



