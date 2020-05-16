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  4. Son dakika! İçişleri Bakanlığı: 4 bin 368 kişiye idari ve adli işlem uygulandı

Son dakika! İçişleri Bakanlığı: 4 bin 368 kişiye idari ve adli işlem uygulandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2020 10:21 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı ülke genelinde eş zamanlı “Türkiye Güven Huzur Uygulaması” gerçekleştirdi.

Son dakika! İçişleri Bakanlığı: 4 bin 368 kişiye idari ve adli işlem uygulandı

İçişleri Bakanlığınca gerçekleştirilen denetimlerde; sosyal mesafe kuralını ihlalden 2 bin 701, sokağa çıkma kısıtlamasına tabi 20 yaş altı bin 479 ve 65 yaş ve üzeri 188 olmak üzere toplam 4 bin 368 kişiye idari ya da adli işlem uygulandı. Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan kararları ihlal eden, bin 42 toplu taşımaya, 151 ticari taksiye ve 4 bin 638 diğer araçlar olmak üzere toplam 5 bin 831 araç sürücüsüne/ sahibine para cezası verildi. Süresiz kapatılma kuralını ihlal eden 68, belirlenen çalışma saatleri dışında faaliyet yürüten 25 ve sosyal mesafe kuralını uygulamayan 98 olmak üzere toplam 191 iş yeri sahibine/ işletmecisine idari ve adli işlem gerçekleştirildi.

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