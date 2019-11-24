Son dakika! İçişleri Bakanlığı: 7 sivilin şehit olduğu saldırının sorumluları etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında Şenyayla bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca hava destekli operasyon düzenlendiği, 3 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

DİYARBAKIR'DAKİ SALDIRININ SORUMLULARI



Açıklamada, "Söz konusu Şenyayla/Dorsin terörist grubunun, 12 Eylül'de Diyarbakır'ın Kulp ilçesi Agaçkorur köyünde 7 sivilin şehit edilmesi ve 10 sivilin de yaralandığı el yapımı patlayıcıyla (EYP) düzenlenen saldırının sorumlusu olduğu tespit edildi. "ifadeleri yer aldı.

Bölgede operasyonların sürdüğü kaydedildi.

IRAK'IN KUZEYİNE OPERASYON



Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı (MSB) yaptığı açıklamada "Irak kuzeyinde terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlar aralıksız devam ediyor. Zap bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK’lı terörist daha SİHA’larımız tarafından etkisiz hale getirildi." ifadelerini kullandı.



