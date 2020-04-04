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  4. Son dakika: İçişleri Bakanlığı açıkladı! 2 bin 752 kişi hakkında işlem yapıldı

Son dakika: İçişleri Bakanlığı açıkladı! 2 bin 752 kişi hakkında işlem yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2020 10:11 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı, "Mart ayında terör suçları kapsamında 6 bin 36 sosyal medya hesabı incelendi, 2 bin 752 kişi hakkında yasal işlem yapıldı" açıklamasını yaptı.

Son dakika: İçişleri Bakanlığı açıkladı! 2 bin 752 kişi hakkında işlem yapıldı

İçişleri Bakanlığı, yürütülen iç güvenlik operasyonları kapsamında mart ayında düzenlenen 8 bin 41 operasyonda 89 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Ayrıntılar birazdan...

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İçişleri Bakanlığı terörist

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