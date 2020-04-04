Son dakika: İçişleri Bakanlığı açıkladı! 2 bin 752 kişi hakkında işlem yapıldı

\u0130\u00e7i\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131, y\u00fcr\u00fct\u00fclen i\u00e7 g\u00fcvenlik operasyonlar\u0131 kapsam\u0131nda mart ay\u0131nda d\u00fczenlenen 8 bin 41 operasyonda 89 ter\u00f6ristin etkisiz hale getirildi\u011fini a\u00e7\u0131klad\u0131. \nAyr\u0131nt\u0131lar birazdan...G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 Peru'da ilgin\u00e7 karar! Farkl\u0131 erkeklerde farkl\u0131 g\u00fcnlerde d\u0131\u015far\u0131 \u00e7\u0131kabilecekler\u0130zmir'de b\u00fcy\u00fck\u015fehir \u00e7al\u0131\u015fan\u0131 koronavir\u00fcsten \u00f6ld\u00fc! Bu faydas\u0131n\u0131 \u00e7ok az ki\u015fi biliyor! G\u00fcnde 1 avu\u00e7 yerseniz...