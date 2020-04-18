Son dakika: İçişleri Bakanlığı açıkladı! 8.893 kişiye idari ve adli işlem uygulandı

Koronavirüs (Kovid-19) salgının yayılmasını engellemek için alınan tedbirler kapsamında; İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri tarafından bu hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 31 İl başta olmak üzere ülke genelinde eş zamanlı olarak 15.00-00.00 saatleri arasında Türkiye Güven Huzur (2020-3) uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada polis ve jandarma ekiplerince anonslarla sık sık vatandaşlara sosyal mesafe ve sosyal izolasyon kuralları hatırlatıldı, maske kullanımının önemi vurgulandı ve maske ve el dezenfektanı dağıtıldı. Uygulamada, 31 İlde bu hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması başlamadan önce, sosyal mesafe ve sosyal izolasyon kuralının özellikle 15.00-00.00 saatleri arasında bozulabileceği düşünülen yerler öncesinden tespit edilerek denetlendi. Bu kapsamda süresiz kapatılan işyerlerinin kapalı olup olmadığı,çalışma saatleri yeniden düzenlenen işyerlerinin belirlenen saatlerde faaliyet gösterip göstermediği ve kapanış saatlerine riayet edilip edilmediği, semt pazarları, marketler, fırınlar, petrol istasyonları vb. işyerlerinde 10m2’ye 1 kişi düşecek şekilde müşteri kabulü ve dışarıda sıra bekleyen vatandaşların sosyal mesafe kuralına uyup uymadığı denetlendi.

51 BİN 170 PERSONEL KATILDI



Ayrıca sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü şahıslar ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların söz konusu kısıtlamaya uyumları kontrol edildi. Toplu taşıma ve ticari taksilerin yolcu kapasiteleri, plaka kısıtlamaları, araç içerisinde maske kullanımı ve diğer kurallar ile ilgili alınan tedbirler denetlendi. 17/04/2020 tarihi saat 00.00’dan sonra uygulamaya giren sokağa çıkma yasağına vatandaşların uyması yönündeki gerekli ikaz ve denetimler 51 bin 170 personel ve 654 dedektör köpeği ile 3.410 noktada gerçekleştirildi. 8 BİN 893 KİŞİYE İDARİ VE ADLİ İŞLEM



Türkiye Güven Huzur (2020-3) uygulaması denetimlerinde, 314.039 şahıs sorgulandı, 364 aranan şahıs tespit edildi, 14 şahıs gözaltına alındı. 8 bin 893 kişiye ve 6.642 iş yeri sahibine adli ve idari işlem uygulandı. Sosyal mesafe kuralını ihlalden 3 bin 552 şahsa, sokağa çıkma yasağına tabi 20 yaş altı 2 bin 473 şahsa ve 65 yaş üstü 2 bin 868 şahıs olmak üzere toplam 8.893 şahsa idari ve adli işlem uygulandı. 276 bin 497 araç kontrol edilirken, kontrol edilen araçlardan 385 toplu taşımaya, 114 ticari taksiye ve 6 bin 511 diğer araçlara olmak üzere toplam 7 bin 10 araç sahibine/sürücüsüne idari para cezası uygulandı.