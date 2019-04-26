Son dakika! İçişleri Bakanlığı açıkladı: Öldürülen teröristlerin 4'ü gri kategoriden

\u0130\u00e7i\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131'ndan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, Diyarbak\u0131r Lice'de ger\u00e7ekle\u015ftirilen Bayrak-123 Operasyonu'nda ilk tespitlere g\u00f6re gri kategoride aranan 4 ter\u00f6ristin etkisiz hale getirildi\u011fi bildirildi.\nAyr\u0131nt\u0131lar gelecek...PARTNER Bu besinler yiyenleri hem g\u00fczelle\u015ftiriyor, hem sa\u011fl\u0131kl\u0131 k\u0131l\u0131yor!Yol ortas\u0131nda kalan bina, s\u00fcr\u00fcc\u00fcleri korkutuyorKad\u0131nlardan \u00e7ocuk istismar\u0131na 'davullu' tepki
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