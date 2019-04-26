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Son dakika! İçişleri Bakanlığı açıkladı: Öldürülen teröristlerin 4'ü gri kategoriden

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2019 14:31 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığın'ca, dün gerçekleştirilen Bayrak-123 Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen 5 teröristten 4'ünün gri kategoride olduğu bildirildi.

Son dakika! İçişleri Bakanlığı açıkladı: Öldürülen teröristlerin 4'ü gri kategoriden

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Diyarbakır Lice'de gerçekleştirilen Bayrak-123 Operasyonu'nda ilk tespitlere göre gri kategoride aranan 4 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Ayrıntılar gelecek...

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
seçim öncesi kapı kapı gezip, 1 oy chp'ye 1 oy hdp'ye kampanya yapan chp'lileri, terörist taziye çadırında görürüz artık. kardeşiniz hdp'yi yanlız bırakmayın.
@sprglvs28 sen bizi balık hafizalimi zannediyorsun. Kobaniyi kurtarmak için peşmerge ordusu resmi geçitle topraklarımızı ezdi sen neredeydin
Hdpkk ile işbirliği yapıp,belediyeler kazanan, sonrada kalkıp Tayyip megri megri dedi diyenlere kapak olsun.TC tarihinde Erdoğan dönemi pkk ile mücadelede altın dönem olarak tarihe geçecektir.Siz megriye Reis temizliğe devam.
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