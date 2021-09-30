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  4. Son Dakika! İçişleri Bakanlığı açıkladı: 'Zagros Cudi' etkisiz hale getirildi

Son Dakika! İçişleri Bakanlığı açıkladı: 'Zagros Cudi' etkisiz hale getirildi

30.09.2021 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı, Terörden Arananlar Listesinde 500 bin TL’ye kadar ödülle Gri kategoride aranan "Zagros Cudi" kod adlı Mehdi Uysal'ın etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Son Dakika! İçişleri Bakanlığı açıkladı: 'Zagros Cudi' etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta 22 Eylül tarihinde etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin Terörden Arananlar Listesinde 500 bin TL’ye kadar ödülle Gri kategoride aranan "Zagros Cudi" kod adlı Mehdi Uysal olduğunu açıkladı.

Bakanlık yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Eren-13 Operasyonları kapsamında; kahraman Jandarmamız tarafından Şırnak ili Bestler / Dereler bölgesinde 22 Eylül 2021 tarihinde; J-SİHA/İHA ve Hava Kuvvetleri destekli, Jandarma Komando ve JÖH birliklerince gerçekleştirilen operasyonda; 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmişti. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin sözde Şırnak bölgesinde Botan Eyaletinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüten ve Terörden Arananlar Listesinde 500 bin TL’ye kadar ödülle Gri kategoride aranan 'Zagros Cudi' kod adlı Mehdi Uysal olduğu tespit edildi."

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanlığı Şırnak
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