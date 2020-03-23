Son dakika! İçişleri Bakanlığı: Bin 748 hesap tespit edildi

İçişleri Bakanlığı, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Sosyal medyada son 1 hafta içerisinde; asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımları yapan, gerçek dışı görüntü ses kayıtları yayınlayan 316 hesap ile birlikte, FETÖ, PKK/KCK ve DEAŞ

Terör Örgütü Propagandası yapan toplam 1748 hesap tespit edildi." ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada son 1 hafta içerisinde;

asılsız ve provokatif Koronavirüs paylaşımları yapan, gerçek dışı görüntü ses kayıtları yayınlayan 3⃣1⃣6⃣ hesap ile birlikte,

FETÖ, PKK/KCK ve DEAŞ Terör Örgütü Propagandası yapan toplam 1⃣7⃣4⃣8⃣ hesap tespit edildi.https://t.co/YlimUsIY3J — T.C. İçişleri Bakanlığı #EvdeHayatVar???? (@TC_icisleri) March 23, 2020



