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  4. Son dakika! İçişleri Bakanlığı: Bin 748 hesap tespit edildi

Son dakika! İçişleri Bakanlığı: Bin 748 hesap tespit edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2020 15:28 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı, ”Sosyal medyada asılsız koronavirüs paylaşımları ve terör propagandası yapan bin 748 hesap tespit edildi.” açıklamasını yaptı.

Son dakika! İçişleri Bakanlığı: Bin 748 hesap tespit edildi

İçişleri Bakanlığı, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Sosyal medyada son 1 hafta içerisinde; asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımları yapan, gerçek dışı görüntü ses kayıtları yayınlayan 316 hesap ile birlikte, FETÖ, PKK/KCK ve DEAŞ
Terör Örgütü Propagandası yapan toplam 1748 hesap tespit edildi." ifadelerini kullandı.


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İçişleri Bakanlığı koronavirüs

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