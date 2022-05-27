SON DAKİKA | İçişleri Bakanlığı duyurdu! 16 ilde operasyon, gözaltılar var

Son dakika: İçişleri Bakanlığı, "EGM Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekiplerince 16 ilde eş zamanlı yapılan Müsilaj Operasyonunda 263 şüpheli gözaltına alındı" açıklamasını yaptı.



