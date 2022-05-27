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  4. SON DAKİKA | İçişleri Bakanlığı duyurdu! 16 ilde operasyon, gözaltılar var

SON DAKİKA | İçişleri Bakanlığı duyurdu! 16 ilde operasyon, gözaltılar var

27.05.2022 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: İçişleri Bakanlığı, 16 ilde eş zamanlı yapılan Müsilaj Operasyonunda 263 şüpheli gözaltına alındığını açıkladı.

SON DAKİKA | İçişleri Bakanlığı duyurdu! 16 ilde operasyon, gözaltılar var

Son dakika: İçişleri Bakanlığı, "EGM Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekiplerince 16 ilde eş zamanlı yapılan Müsilaj Operasyonunda 263 şüpheli gözaltına alındı" açıklamasını yaptı.


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İçişleri Bakanlığı
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